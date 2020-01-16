Политика
Комсомольская правдаКитай обязался нарастить закупки продукции США на $200 млрд
Китай обязался в ближайшие два года увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов. Условие прописано в первой части торговой сделки, опубликованной министерством финансов КНР. Сайт kp.ru писал, что об этом стало известно еще накануне подписания соглашения.
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Красивая игра в шахматы, покер и шашки: США и Китай объявили торговой войне конец
Вести.Ru16 января в 05:44
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