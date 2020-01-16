Китай обязался в ближайшие два года увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов. Условие прописано в первой части торговой сделки, опубликованной министерством финансов КНР. Сайт kp.ru писал, что об этом стало известно еще накануне подписания соглашения.

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