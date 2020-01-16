Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКитай обязался нарастить закупки продукции США на $200 млрд

Китай обязался в ближайшие два года увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов. Условие прописано в первой части торговой сделки, опубликованной министерством финансов КНР. Сайт kp.ru писал, что об этом стало известно еще накануне подписания соглашения.
Читать в источнике
Комментировать196

Подробнее о событии

Торговые споры Китая и США поставили на паузу

Вести.Финансвчера в 13:58

Белый дом заявил об отказе Китая снижать пошлины в рамках сделки с США

РБК15 января в 16:40

Красивая игра в шахматы, покер и шашки: США и Китай объявили торговой войне конец

Вести.Ru16 января в 05:44

МИД Китая пока не подтвердил слова Трампа о скором визите в страну

РИА Новости16 января в 04:12

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Известия15 января в 20:27

Трамп заявил, что США заключили с Китаем «одну из величайших сделок» в истории

ТАСС16 января в 09:01

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

RT на русском15 января в 16:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Происшествия

Подозреваемым в убийстве четырех человек в США оказался подросток

Стрельбу в городе Грантсвилл (штат Юта, США), результате чего накануне погибли четыре человека, предположительно, открыл, несовершеннолетний подросток.
РБК 19:15
Происшествия

Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
РБК 04:41
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде

Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец 13:36
Политика

Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Общество

У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы

По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Российская газета 15:37
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Кино

Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Телепрограмма 16 января в 16:08
Энергетика

Трудности с оплатой за тепло носят объективный и временный характер

Расчётный период для оплаты потребляемых коммунальных услуг в нашем городе – с 25 числапредыдущего месяца до 25 числа месяца, который оплачивается.
Gorod3466.ru вчера в 01:19
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ.
Комсомольская правда 16 января в 04:06
Политика

Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
РБК 15:31
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском 15:44
Футбол

«Реал» переиграл «Севилью», Каземиро сделал дубль

Хозяева поля смогли взять верх над соперником. В составе «Реала» дублем отметился Каземиро, за «Севилью» мяч престижа забил Люк Де Йонг.
Bookmaker-ratings.ru 11:55
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
News.ru 07:01
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж

Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева предстала перед поклонниками в новом образе.
VSE42.RU 16 января в 21:16
Общество

Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
РИА Новости 14:05
Политика

Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета

Система ПВО приняла «Боинг» за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти проведут внутреннее расследование.
Телеканал RTVI 09:42
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

Дождь вчера в 09:11
Футбол

Футболиста выгнали из украинского клуба из-за поездки в Петербург

Росбалт 09:55
Политика

Путин назвал выступающих против поддержки семей с детьми уродами

Путин выразил недоумение из-за того, что некоторые люди сочли увеличение объема государственной поддержи семей с детьми необязательным.
RuNews24.ru 12:53
Политика

Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
RT на русском 18:51
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в Москве в 2019 году

За минувший год в столице было продано около 238 тыс. новых легковушек, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Авторамблер 16 января в 05:12
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском вчера в 12:51
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Москва 24 вчера в 05:38
Общество

Более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания в Москве

В Москве более 5,5 тысячи людей пришли на крещенские купания, передаетРИА "Новости". Из них в воду зашли около 3 тысяч человек.
Газета.Ru 15:35
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное