Политика
РИА НовостиСША и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Общество
В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Футбол
Пеп Гвардиола: «Если „Сити“ не уволит, то я точно останусь»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что не собирается покидать команду по окончании сезона.
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Армия и оружие
Боевики сбросили взрывное устройство на позиции ВС Сирии
Общество
Таиланд усилил меры безопасности в аэропортах из-за вируса в Китае
Министерство здравоохранения Таиланда повысило до самого высокого уровень предосторожности в аэропортах и больницах по всей стране, чтобы не допустить вспышку нового коронавируса, который был обнаружен в китайском городе Ухань, пишет газета Bangkok Post.
Армия и оружие
Украина планирует начать глубинное минирование Азовского моря
17 января в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что скоро ВМС Украины планирует начать глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря.
Единоборства
Стали известны официальные гонорары Макгрегора и Серроне за поединок
Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе в рамках турнира турнира UFC 246.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге
Хоккей
Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Политика
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову, раскритиковавшему слова Сергея Лаврова о том, что для США международное право — это дело десятое.
Игры
Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3
Футбол
В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»
Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.
Политика
Максим Орешкин может стать помощником Путина по экономике — Bloomberg
Американское агентство Bloomberg утверждает, что министр экономического развития России из второго правительства Дмитрия Медведева Максим Орешкин может стать помощником президента России по вопросам экономики.
Армия и оружие
Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана
Политика
Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра России Михаила Мишустина со вступлением в должность, сообщило правительство ФРГ.
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта
Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Футбол
Клопп раскритиковал тактику «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о тактике «Манчестер Юнайтед».
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
На Урале из-за пониженного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег, в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле от -4 до -7 градусов.
Авто
Названы пять опасных для автомобиля ошибок на мойке
Эксперты подготовили несколько советов по правильному подходу к мытью машины.
Общество
Индия приостановила проект Hyperloop
Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Общество
Сильные ливни и паводки обрушились на Австралию после череды пожаров
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Гаджеты
Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi
Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.