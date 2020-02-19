Общество
ВедомостиКитай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусные препараты включены в план впервые. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока нет. «Арбидол» входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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Шоу-бизнес
Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии
Артистка получает достойную пенсию.
Общество
Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака
Футбол
Брат Кимпембе оскорбил Тухеля после поражения «ПСЖ» от «Боруссии»
Брат защитника "ПСЖ" Преснеля Кимпембе Блако нецензурно оскорбил главного тренера парижского клуба Томаса Тухеля после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", в котором французский клуб уступил со счётом 1:2.
Гаджеты
Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором
Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
Гаджеты
Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X
Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Футбол
Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Армия и оружие
Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами
Первоначально планировалось вооружить этими ракетами стратегические ракетоносцы класса Ohio, но от этой идеи отказались, поскольку четыре субмарины этого типа, переоборудованные под носители 154 крылатых ракет Tomahawk, вскоре будут выведены из эксплуатации.
Футбол
Месси высказался о скандале с критикой игроков «Барселоны»
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Энергетика
«Газпром» обсудил с OMV AG СП-2
В среду, 19 февраля, руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер и исполнительный директор австрийской компании OMV AG Райнер Зеле провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, а также строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2).
Единоборства
Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко
В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
Гаджеты
Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта
Компания Apple может презентовать бюджетный iPhone SE 2 уже 31 марта 2020 года.
Кино
«Тормунд» из «Игры престолов» сыграет чудовище в новом «Ведьмаке»
Сыгравший лидера вольного народа Тормунда в сериале "Игра престолов" актер Кристофер Хивью исполнит одну из ролей во втором сезоне сериала "Ведьмак", передает издание Redanian Intelligence.
Политика
Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете
Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Общество
В Львовской области перекрыли дорогу для недопущения украинцев из Уханя
В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд в госпиталь, чтобы не пропустить в лечебное учреждение эвакуированных из Уханя украинцев, сообщает 19 февраля издание Zaxid.net.
Футбол
Сульшер: Рашфорд может пропустить Евро-2020
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как проходит восстановление форварда клуба Маркуса Рашфорда, передает официальный сайт команды.
Экономика
В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума
Добавим, по сравнению со II кварталом 2019 года отмечено снижение величины прожиточного минимума на душу населения — на 178 рублей.
Общество
Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российские врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
Распоряжение касается граждан КНР, въезжающих на территорию России «в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», говорится в сообщении.