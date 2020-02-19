Противовирусные препараты включены в план впервые. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока нет. «Арбидол» входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Футбол Брат Кимпембе оскорбил Тухеля после поражения «ПСЖ» от «Боруссии» Брат защитника "ПСЖ" Преснеля Кимпембе Блако нецензурно оскорбил главного тренера парижского клуба Томаса Тухеля после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", в котором французский клуб уступил со счётом 1:2.

Гаджеты Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.

Политика В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Армия и оружие Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами Первоначально планировалось вооружить этими ракетами стратегические ракетоносцы класса Ohio, но от этой идеи отказались, поскольку четыре субмарины этого типа, переоборудованные под носители 154 крылатых ракет Tomahawk, вскоре будут выведены из эксплуатации.

Музыка Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.

Энергетика «Газпром» обсудил с OMV AG СП-2 В среду, 19 февраля, руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер и исполнительный директор австрийской компании OMV AG Райнер Зеле провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, а также строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2).

Единоборства Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.

Политика Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.

Общество В Львовской области перекрыли дорогу для недопущения украинцев из Уханя В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд в госпиталь, чтобы не пропустить в лечебное учреждение эвакуированных из Уханя украинцев, сообщает 19 февраля издание Zaxid.net.

Футбол Сульшер: Рашфорд может пропустить Евро-2020 Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как проходит восстановление форварда клуба Маркуса Рашфорда, передает официальный сайт команды.

Экономика В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума Добавим, по сравнению со II кварталом 2019 года отмечено снижение величины прожиточного минимума на душу населения — на 178 рублей.