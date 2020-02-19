Общество

ВедомостиВедомостиКитай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусные препараты включены в план впервые. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока нет. «Арбидол» входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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В Китае опубликовали обновленный список препаратов для лечения коронавирусной инфекции

ТАСС18:22

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Ведомости12:54

«Арбидол» в Китае признали потенциальным лекарством от коронавируса

Эхо Москвы16:04

Названо лекарство против коронавируса

Lenta.ru14:17

Китай признал «Абидол» лекарством против коронавируса

Фонтанка.Ру13:01

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

РБК15:04

Китай включил «Арбидол» в список препаратов против коронавируса

Rambler News Service12:46
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Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

ТАСС вчера в 10:39
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Мой Брянск вчера в 05:40
Происшествия

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В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
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ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

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По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе 15 в канадском Монреале, сообщили 19 февраля местные СМИ.
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Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
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Газета.Ru 12:15
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Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
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«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Футбол

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Решение было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
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Общество

Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Газета.Ru 12:29
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
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Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
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Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Интерфакс 18:08
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По собственному: мэр Артема покинул свой пост

Поговаривают, что встреча прошла не лучшим образом для главы Артема. Якобы именно после этого мэр написал заявление «по собственному».
КП - Владивосток 08:45
Армия и оружие

Турция обнародовала амбициозные планы по закупке авиатехники

Турция обнародовала планы по закупке новой авиационной техники.
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Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
REGNUM вчера в 05:18
Политика

Украина захотела закончить войну в Донбассе без потери территорий

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «Украина 24» заявил о том, что прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий или суверенитета республики.
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Супруги Стриженовы призвали поддержать Анастасию Заворотнюк

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Петербургский дневник 10:25
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В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

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За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
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Госдума регламентирует работу депутатов «в местах для размышления»

Оживление в зале вызвала дискуссия по вопросу информирования депутатов Госдумы о происходящем в зале пленарных заседаний «в местах для размышления», передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.
REGNUM 04:27
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