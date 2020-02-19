Противовирусные препараты включены в план впервые. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока нет. «Арбидол» входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

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