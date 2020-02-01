В Китае официально признали арбидол лекарством против коронавируса. Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения. Первым на это обратил внимание The Bell.

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Происшествия Суд объявил экс-директора «Адамаса» в международный розыск Представитель суда уточнила, что в связи с объявлением Вайнберга в международный розыск вышеуказанная мера пресечения избрана заочно, поскольку он будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции в страну.

Здоровье В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся «Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.

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Общество Население «мутит воду», но администрация Петрозаводска «все порешала» Возмущение депутата Александра Анишина вызвали публикации сайта "Столица на Онего", в которых сообщалось о протесте жителей Петрозаводска, разгоревшемся после внезапного и масштабного сноса деревьев в парке "Каменный бор".

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Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

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Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Политика Песков прокомментировал отставку Суркова Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.

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