Общество
ВедомостиКитай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса
В Китае официально признали арбидол лекарством против коронавируса. Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения. Первым на это обратил внимание The Bell.
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Общество
Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Армия и оружие
Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе
Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Происшествия
Суд объявил экс-директора «Адамаса» в международный розыск
Представитель суда уточнила, что в связи с объявлением Вайнберга в международный розыск вышеуказанная мера пресечения избрана заочно, поскольку он будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции в страну.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
10-летний ребенок утонул в Киреевске
Ребенок провалился под лед на реке Олень в районе плотины у Центрального парка культуры и отдыха в Киреевске.
Общество
Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака
Общество
Население «мутит воду», но администрация Петрозаводска «все порешала»
Возмущение депутата Александра Анишина вызвали публикации сайта "Столица на Онего", в которых сообщалось о протесте жителей Петрозаводска, разгоревшемся после внезапного и масштабного сноса деревьев в парке "Каменный бор".
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Кино
Названа дата выхода последних «Звездных войн» в интернете и на дисках
Здоровье
В Иране от коронавируса умерли два человека
Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Армия и оружие
Невероятный взрыв российской авиабомбы объёмного взрыва на укрытии террористов попал на видео
Сегодня ночью российская боевая авиация нанесла неожиданный воздушный удар по террористам в городе Терманин, расположенный на границе провинций Идлиб и Алеппо.
Космос
Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Общество
Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД
Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
Шоу-бизнес
Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Общество
В топливных баках новых Boeing 737 MAX обнаружили посторонние предметы
Американская компания Boeing проводит инспекцию новых Boeing 737 MAX в связи с обнаружением в топливных баках нескольких самолетов этой серии посторонних предметов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.