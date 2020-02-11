Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы Китая в связи с коронавирусом, сообщают краевые власти.

с чего всё началось

По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей.

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