Общество
РИА НовостиКитай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей.
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с чего всё началось
Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы Китая в связи с коронавирусом, сообщают краевые власти.РИА Новостивчера в 22:11
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