Общество
РИА НовостиКитай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы Китая в связи с коронавирусом, сообщают краевые власти.
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Энергетика
Беларусь договорилась покупать нефть у России
Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Здоровье
Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость
По данным статистиков, за год в Красноярском крае родилось 30,3 тысячи детей. Мальчиков было больше, чем девочек.
Общество
Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Новый врио губернатора Прикамья приступил к работе
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сегодня официально приступил к своим обязанностям.
Политика
Социологи оценили поддержку россиянами поправок к Конституции
Костин отметил большую поддержку среди россиян самой идеи внесения поправок в конституцию.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Футбол
Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Гаджеты
«Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»
Техника на «Байкалах» для «Газпрома» Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38
В региональном центре медицины катастроф РИА Новости рассказали, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кемеровской области возросло до 38.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Хоккей
Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Экономика
Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год.
Общество
Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала о булимии
Солдатова решила сделать паузу в карьере, чтобы побороть болезнь.
Здоровье
Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России
В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Политика
Путин обсуждает возможность выступить на Генассамблее ООН
Предполагается, что Путин на полях мероприятия соберет пятерку стран — постоянных членов Совета безопасности ООН, чтобы обсудить проблемы мировой политики.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео.
Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося углей.