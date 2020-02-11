Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы Китая в связи с коронавирусом, сообщают краевые власти.
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В Приморье может возникнуть дефицит овощей из-за новых правил в КНР

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ВЕСТИ: Приморье08 февраля в 22:02
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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