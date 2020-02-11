Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКитай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщают власти региона.
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