Экономика
РИА НовостиКитай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщают власти региона.
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Перебои с поставками овощей из Китая возобновились в Приморье на фоне коронавируса
Интерфакс - Россия22:19
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