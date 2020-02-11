Общество
ФАНПоставки китайских овощей в Приморье вновь уменьшились
Поставки овощей из Китая в Приморский край, где ранее возникла нехватка и выросли цены на эту продукцию, вновь уменьшились на фоне дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевых властей.
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Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Здоровье
В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу
Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.
Политика
Выполнит ли Зеленский требования «нормандского саммита»
Здоровье
Калужские больницы могут возглавить гендиректора
Губернатор предложил реформировать систему управления медицинскими учреждениями.
Общество
Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса
Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек
В Китае – число жертв коронавируса превысило тысячу человек. Заражены по данным Минздрава КНР, более 42,5 человек.
Культура
Пугачева высказалась об эвакуации с премьеры «Лёд-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры «Лёд-2».
Здоровье
В пяти городах и одном районе Ямала школы закрывают на карантин
На Ямале отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем, в ряде городов и одном районе с 12 февраля общеобразовательные заведения закрываются на карантин, сообщает интернет-издание «Север-Пресс» со ссылкой на главу ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.
Общество
Поправка о расширении программы маткапитала поступила в Госдуму
Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в комитет поступила поправка, направленная на реализацию инициатив президента России Владимира Путина по расширению программы материнского капитала.
Общество
«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха
Как "Ростех" сможет следить за воздухом В ноябре 2019 года под руководством занимавшего тогда должность помощника президента, а теперь первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание с участием "Ростеха" и Росприроднадзора, посвященное цифровизации проекта мониторинга качества воздуха.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Авто
Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ
Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
Космос
Решена 40-летняя загадка о таинственных космических полях
Международная группа ученых раскрыли 40-летнюю загадку о таинственных возмущениях магнитных полей в межпланетном пространстве.
Происшествия
Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение
В Челябинской области из-за массовой аварии осложнено движение по трассе М5.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Хоккей
Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» выяснят, чья подготовка лучше
11 февраля состоится третий по счёту матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Обе команды лидируют в Восточной конференции.
Энергетика
Цены на нефть продолжают восстанавливаться
Завершились торги чуть выше, вблизи $53,50.Сегодня, 11 февраля, утром восстановление цены продолжилось, нефть торговалась по $54,20 за бочку.
Политика
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Армия и оружие
Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Общество
В сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Здоровье
В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.