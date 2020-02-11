Поставки овощей из Китая в Приморский край, где ранее возникла нехватка и выросли цены на эту продукцию, вновь уменьшились на фоне дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевых властей.

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