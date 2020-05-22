Экономика
ИА Красная ВеснаКитай впервые не назначил годовых целей по ВВП
Показатель не прозвучал в рабочем докладе премьер-министра Ли Кэцяна 22 мая, передает Reuters. На заседании парламента Китай впервые отказался от своего годового целевого показателя роста и пообещал увеличить государственные расходы, поскольку пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике.
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Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ
Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации.
Национальная служба новостей вчера в 06:26
Общество
На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ
Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как в лесополосе в Москве была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 10:33
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera вчера в 12:40
Космос
Бывший астронавт НАСА предпочла «Союз» кораблю Crew Dragon
Комсомольская правда 03:46
Политика
Россия рассказала о нарушении США Договора по открытому небу
МИД России получил от США уведомление о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 08:25
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого младенца
На месте крушения Airbus A320 в Пакистане найден живой ребенок, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.
РИА Новости 09:59
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим.
РБК 09:05
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo 09:37
Политика
Путин не исключил вторую волну коронавируса осенью
Президент России Владимир Путин не исключил, что осенью может случиться вторая волна эпидемии коронавируса.
Ведомости 09:23
Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport 01:15
Авто
В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP
Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
За рулем Кубань 08:59
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Космос
Роскосмос не комментирует падение над Австралией ступени «Союза»
В госкорпорации Роскосмос не комментируют сообщения о падении над Австралией третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Газета.Ru 10:21
Общество
Петербуржцы льготных категорий получили единовременную выплату
Градоначальник напомнил, что после 31 мая, такую выплату получат также неработающие петербуржцы старше 65 лет, которые соблюдали режим самоизоляции дома или на даче.
Санкт-Петербургские ведомости 02:40
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
Суд отклонил апелляцию Анатолия Быкова
«Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение 1 месяца 26 суток до 4 июля 2020 г. и оставил его без изменения».
ТВК 02:40
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
Авто
Студия Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 млн рублей
Nissan GT-R50 стоимостью 990 тыс. евро или около 78 млн рублей, студия Italdesign представила сейчас, хотя изначально его показ планировался на отмененный Женевский автосалон.
Tvoe-avto.com 20 мая в 15:00
Футбол
Заболевший коронавирусом Федун скоро будет выписан из больницы
Владелец «Спартака» Леонид Федун в ближайшее время будет выписан из больницы, где проходит лечение от коронавируса.
Нева Спорт 08:05
Футбол
Слуцкий: футболисты не вирусологи. Их мнение — это маловолнующий фактор
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о позиции футболистов Российской Премьер-Лиги относительно судьбы нынешнего сезона.
Чемпионат 09:22
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31