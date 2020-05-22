Экономика
Газета.RuКитай впервые не ставит цели по ВВП из-за коронавируса
Власти Китая впервые за много десятилетий не ставят цели по росту ВВП страны из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочий доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
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Общество
В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что с 23 мая в регионе отменяются электронные пропуска.
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына
Privet-Rostov.ru 11:18
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Общество
Рамзана Кадырова госпитализировали с коронавирусом
Коронавирусная инфекция добралась до главы Чечни Рамзана Кадырова.
Bimru.ru вчера в 11:19
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 11:56
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
РИА Новости 13:48
Экономика
Годовой лимит заявок на сельскую ипотеку Сбербанк принял за 8 часов
В Сбербанке за восемь часов с момента запуска сельской ипотеки под 3% приняли заявок на 3 миллиарда рублей.
Эксперт Северо-Запад вчера в 05:08
Политика
В МИД России отреагировали на выход США из Договора об открытом небе
Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе в преддверии экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов по ситуации вокруг ДОН, США требуют от стран НАТО принять заявление в поддержку решения Вашингтона об одностороннем выходе из Договора по открытому небу и возложить ответственность за этот шаг на Россию.
Газета.Ru 13:34
Происшествия
В Дагестане в перестрелке с боевиками ранен спецназовец
Кавказ Пост 09:46
Здоровье
В Саратовской области умерли 56 носителей коронавируса
Непосредственно от коронавирусной инфекции в Саратовской области умерли 18 человек.
Взгляд-инфо 12:23
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Здоровье
Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту
Как пояснили в пресс-службе мэра, москвичи, получившие направление на госпитализацию до введения ограничений, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов.
ТВ Центр 13:03
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести
Кубань 24 20 мая в 02:47
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Авто
Kia готовит новый компактный ситикар
Корейский бренд Kia готовит к выходу свой абсолютно новый компактный автомобиль.
Car.ru 12:20
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Футбол
Суд отклонил апелляции трех клубов на досрочное завершение Лиги 1
Судья Административного суда в порядке упрощенного производства отклонил апелляции "Лиона", "Амьена" и "Тулузы" на решение Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) досрочно завершить чемпионат страны, сообщается на сайте LFP.
РИА Новости 14:42
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета 11:13
Происшествия
Таксист в Лондоне заразился коронавирусом после плевка пассажира
Лондон, 22 мая 2020, 21:27 — REGNUM Таксист скончался от последствий заболевания COVID-19, заразившись коронавирусом от пассажира в Лондоне.
REGNUM 14:27
Общество
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 14:38