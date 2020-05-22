Экономика
Газета.RuКитай впервые не ставит цели по ВВП из-за коронавируса
Власти Китая впервые за много десятилетий не ставят цели по росту ВВП страны из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочий доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
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Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года
Интерфаксвчера в 01:20
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Общество
Брянцам на следующей неделе могут сообщить об отмене ряда ограничений
Уже на следующей неделе региональные власти могут сообщить о снятии ряда ограничений.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
Армия и оружие
В Киеве назвали США виновниками «потери» Крыма
В 2014 году Украина потеряла Крым потому, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его забрать, заявил заместитель главы Секретариата президента Украины времен Виктора Ющенко Александр Чалый.
ФАН вчера в 19:26
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для коронавирусной вакцины
В Санкт-Петербурге ищут добровольцев для испытания вакцины против коронавируса.
Online47.ru вчера в 13:57
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Технологии
Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux
Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 20 мая в 14:19
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Космос
SpaceX успешно испытала Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 успешно справилась с испытанием перед ожидаемым запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Общество
Власти Подмосковья объявили о штрафах за отсутствие масок
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе начнут штрафовать за появление в общественном месте без маски.
Компания вчера в 14:53
Общество
Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом
Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
Политика
WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
РБК вчера в 23:09
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 53 и достигло 1595, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:52
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
Lenta.ru вчера в 13:25
Гаджеты
Realme анонсировала бюджетные беспроводные наушники Buds Air Neo
ITZine.ru вчера в 05:38
Политика
Союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Как утверждает Афинское агентство новостей АМНА, все союзники США на срочном совещании послов НАТО призвали Вашингтоне выходить из Договора по открытому небу, об этом агентству рассказал источник в дипломатических кругах.
Московский Комсомолец 00:38
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 21 мая в 10:49
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Экономика
Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки бизнеса
Утвержден закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Здоровье
Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета вчера в 19:06
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 21 мая в 10:06
Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС вчера в 11:09
Общество
Глава Хакасии существенно увеличил свои доходы
Абакан, 22 мая 2020, 19:22 — REGNUM Согласно сведениям о доходах, за 2019 год глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 2 784 671,81 рубля (2,78 млн рублей).
REGNUM вчера в 12:22
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Авто
В Сети показали изображения нового Genesis GV70
Напомним, что официальная премьера второго кроссовера премиального бренда Genesis GV70 запланирована на октябрь 2020 года.
32CARS.ru вчера в 02:45
Общество
В Нью-Йорке разрешили собираться группами по 10 человек
Ранее власти штаты разрешили гражданам собираться группами до 10 человек только для проведения религиозных мероприятий.
Московский Комсомолец вчера в 23:43
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera 21 мая в 12:40
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Наука
Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной
Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй.
Сайт интересных новостей вчера в 12:37