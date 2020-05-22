Власти Китая впервые за много десятилетий не ставят цели по росту ВВП страны из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочий доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Китай впервые не ставит цели по ВВП из-за коронавируса

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