Экономика
Газета.RuКитай впервые не ставит цели по ВВП из-за коронавируса
Власти Китая впервые за много десятилетий не ставят цели по росту ВВП страны из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочий доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
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Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года
Интерфаксвчера в 01:20
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Армия и оружие
США намерены нарастить мощь ВМС для противостояния России и Китаю
По словам министра обороны США, Пентагон работает над реализацией плана президента США Дональда Трампа об увеличении количества кораблей в составе ВМС до 355, но этого количества может быть недостаточно для решения основных задач - противостоянию с Россией и Китаем.
Военное обозрение вчера в 23:34
Происшествия
В Иркутской области нашли четырех пропавших детей
Четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет, пропавших в пятницу в иркутском поселке Смоленщина, найдены и переданы родителям.
ТАСС 02:07
Общество
Производство вакцины от COVID-19 в России назначено на август
Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России предположительно начнется в конце лета.
Газета.Ru 02:56
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
Гаджеты
Смартфоны Samsung поразила неизвестная болезнь
Сегодня огромное количество пользователей смартфонов Samsung начали жаловаться в социальной сети Weibo на то, что их смартфоны поразила неизвестная болезнь.
iXBT.com 00:09
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса
Артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, рассказал "Вечерней Москве" продюсер Иосиф Пригожин.
РИА Новости 02:10
Шоу-бизнес
«Слишком поздно для ухаживаний», — выразилась Елена Проклова
Татарстан Сегодня 02:41
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% из более чем 50 тыс обследованных на антитела москвичей - глава департамента здравоохранения Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:07
Армия и оружие
Два дальних Ту-142МЗ выполнили полёт над Тихим океаном
Отмечается, что продолжительность полёта составила около 12 часов, за это время самолёты преодолели маршрут протяжённостью девять тысяч км.
RT на русском 03:13
Общество
Без коронавируса в Омской области остались 7 районов
Как сообщили в региональном Минздраве по состоянию на 9:05 21 мая, коронавирус за сутки обнаружили еще у 47 человек, причем 36 из них выявлены в Омске, 5 – в Калачинском районе, 2 – в Москаленском, по 1 – в Русско-Полянском, Седельниковском, Исилькульском и Омском.
РИА СуперОмск 20 мая в 23:27
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Здоровье
В Волгоградской области зафиксировано 2002 случая заболевания COVID-19
По состоянию на 22 мая в Волгоградской области за все время пандемии выявлено 2 002 случая заражения COVID-19.
Блокнот Волжский вчера в 04:23
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Здоровье
В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317
Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 03:49
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за пожара в больнице в Зеленодольске
RT на русском 02:14
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти
РИА Новости 02:09
Шоу-бизнес
Серябкина призналась, что Фадеев заставил ее уйти из лейбла MALFA
О причинах ухода от Максима Фадеева Серябкина сообщила на шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
RuNews24.ru 01:41
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам
Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.
Аргументы и Факты вчера в 12:25
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Футбол
Золотая медаль ЧМ-2018 в России была продана на аукционе
Один из игроков сборной Франции продал на аукционе золотую медаль чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
RT на русском 02:54
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24