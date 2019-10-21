Экономика
МонаВистаКитай впервые обогнал США по числу богачей
Количество богатых людей в Китае впервые превысило число богатых американских граждан.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Происшествия
Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области
Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей.
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо
Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Хоккей
Локомотив — Трактор 1:2 (2-й период)
Канадский специалист Майк Пелино назначен новым тренером ярославского "Локомотива", Ранее Пелино входил в тренерский штаб железнодорожников.
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Наука
Опровергнуто существование инопланетян во Вселенной
Палеонтолог Николас Лонгрич (Nicholas Longrich) из Университета Бата (Великобритания) заявил, что человечество может быть единственной разумной цивилизацией во Вселенной.
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер фантастического боевика «Бладшот»
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Экономика
В России пересмотрят реформу ОСАГО
Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы пересмотрят параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года.
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и картошкой
Жители сирийского Камышлы закидали картошкой и помидорами американских военных, покидавших город.
Футбол
Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Космос
МГТУ имени Баумана раскрыл характеристики третьего спутника «Бауманец»
МГТУ имени Баумана создавал спутники "Бауманец" совместно с НПО машиностроения.
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Общество
Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира
Российскую пенсионную систему эксперты не исследовали, а из участвовавших лучшими были названы Нидерланды и Дания — они набрали 81 и 80,3 балла соответственно.
Происшествия
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
Здоровье
Кофе, молоко и апельсиновый сок продлевают жизнь
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.