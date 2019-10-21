Экономика

МонаВистаМонаВистаКитай впервые обогнал США по числу богачей

Количество богатых людей в Китае впервые превысило число богатых американских граждан.
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Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАСС09:55

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

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Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

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Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

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США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБК11:57

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.ру08:55

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВ08:38
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Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
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Чем Бенгази отличается от Триполи

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Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
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Происшествия

В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ

На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Происшествия

Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей.
Интерфакс - Россия 10:50
Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Хоккей

Локомотив — Трактор 1:2 (2-й период)

Канадский специалист Майк Пелино назначен новым тренером ярославского "Локомотива", Ранее Пелино входил в тренерский штаб железнодорожников.
Вести.Ru 16:14
Кино

Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов

Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
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Михаил Федотов снят с поста главы СПЧ при президенте России

REGNUM 13:56
Армия и оружие

Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»

В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия 15:56
Наука

Опровергнуто существование инопланетян во Вселенной

Палеонтолог Николас Лонгрич (Nicholas Longrich) из Университета Бата (Великобритания) заявил, что человечество может быть единственной разумной цивилизацией во Вселенной.
Lenta.ru 07:28
Политика

Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету

«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 11:30
Кино

Вин Дизель анонсировал тизер фантастического боевика «Бладшот»

RuNews24.ru 07:06
Происшествия

Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:20
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Экономика

В России пересмотрят реформу ОСАГО

Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы пересмотрят параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года.
Известия 13:12
Общество

Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru 07:19
Армия и оружие

Курды закидали американских военных помидорами и картошкой

Жители сирийского Камышлы закидали картошкой и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
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Разработан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

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Футбол

Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
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МГТУ имени Баумана раскрыл характеристики третьего спутника «Бауманец»

МГТУ имени Баумана создавал спутники "Бауманец" совместно с НПО машиностроения.
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Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании

Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
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Общество

Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира

Российскую пенсионную систему эксперты не исследовали, а из участвовавших лучшими были названы Нидерланды и Дания — они набрали 81 и 80,3 балла соответственно.
Lenta.ru 17:02
Происшествия

После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ

После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
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Кофе, молоко и апельсиновый сок продлевают жизнь

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Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
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