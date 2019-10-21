Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей.

Политика Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Наука Опровергнуто существование инопланетян во Вселенной Палеонтолог Николас Лонгрич (Nicholas Longrich) из Университета Бата (Великобритания) заявил, что человечество может быть единственной разумной цивилизацией во Вселенной.

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Экономика В России пересмотрят реформу ОСАГО Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы пересмотрят параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года.

Футбол Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.

Общество Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.

Общество Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира Российскую пенсионную систему эксперты не исследовали, а из участвовавших лучшими были названы Нидерланды и Дания — они набрали 81 и 80,3 балла соответственно.