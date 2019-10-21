Экономика
RT на русскомВ России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
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Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Кино
Критики назвали нового «Терминатора» идеальным продолжением второй части
Дэвис, Рейес и Хэмилтон прекрасны, экшен будоражит и это попросту лучшая версия "Терминатора 3", — рассказал журналист Gizmodo Гермейн Люсьер.
Ferra 07:55
Общество
Эксперты назвали страны с лучшими пенсионными системами
Пенсионные системы вошедших в MMGPI-2019 стран эксперты разделили на четыре основные группы — от А (первоклассная и надежная, приносит хорошие выгоды, устойчива, высокий уровень целостности) до D (система имеет серьезные недостатки, которые необходимо устранить).
РБК 09:26
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 08:27
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия 18 октября в 07:41
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 03:40
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил возобновлением военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии, если по истечении 120 часов договоренность с США о выводе курдских сил не будет исполнена.
РЕН ТВ вчера в 13:25
Общество
Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом
После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
Труд вчера в 10:10
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Происшествия
Главу Белгородского района Попкова задержали
В Белгородской области главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова задержали на рабочем месте.
Известия 18 октября в 08:03
Армия и оружие
Киев готовит позиции под военную технику у Золотого, заявили в ЛНР
РИА Новости 19 октября в 06:26
Происшествия
В Якутске в подъезде дома нашли маленького ребенка
В Якутии следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде дома в Якутске полуторогодовалого ребёнка.
Байкал Медиа Консалтинг 05:21
Политика
Красные перспективы: Россия и Египет готовятся к возобновлению полетов
Президенты Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка в Сочи 23–24 октября.
Известия вчера в 17:01
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика
Новым председателем СПЧ назначен Фадеев
Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев назначен новым главой Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).
Известия 09:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews вчера в 10:49
Единоборства
Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым
ТАСС Спорт вчера в 16:33
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости 08:31
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:34
Здоровье
Увольнениями травматологов в Челябинске заинтересовался Росздравнадзор
Увольнения травматологов в городской больнице №6 Челябинска дошли до Росздравнадзора.
REGNUM 19 октября в 10:00
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 23:30
Армия и оружие
Шойгу заявил об оставшихся без присмотра тюрьмах в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами в Сирии остались без охраны из-за турецкой операции.
Газета.Ru 06:44
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 07:36
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Наталья Водянова приехала на отдых с детьми в Сочи
Наталья Водянова приехала на отдых с детьми в Сочи. Об этом она сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram.
АиФ Краснодар 00:07
Армия и оружие
В Таджикистане стартуют учения ОДКБ «Нерушимое братство-2019»
Sputnik Таджикистан 01:54
Авто
Названы регионы России с низким и высоким транспортным налогом
На мощные машины (с моторами на 150-200 л.с.) самые низкие ставки транспортного налога действуют в республиках Ингушетия (10 рублей за силу), Саха (17 рублей) и Магаданской области (15 рублей).
Автоновости дня 18 октября в 09:37