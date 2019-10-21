Экономика
ДождьКитай впервые обошел США по числу богатейших людей
Среди 10% самых богатых людей мира впервые оказалось больше китайцев, чем американцев. Это следует из отчета швейцарского банка Credit Suisse. По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
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Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru 14:25
Здоровье
Названы продукты, которые снижают воспаление поджелудочной железы
Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.
Вечерний курьер 10:22
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
Gazeta.SPb 09:05
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия 15:56
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога на Bentley
В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент 3,0 был применен к 54 автомобилям, из которых 21 принадлежит физическим лицам.
Tvoe-avto.com 10:19
Происшествия
Американских геев-военных избили в Хорватии за тверк в ночном клубе
На хорватском курорте Задар двух темнокожих американских военных избили за тверк в ночном клубе, сообщили в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 16:15
Общество
«Квартал 95» прокомментировал номер о сгоревшем доме Гонтаревой
Студия «Квартал 95», артисты которой на днях вместе с государственным хором Веревки показали номер о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, заявили, что довольны своей работой, и призвали не вмешивать в историю хор, который, по их мнению, ни в чем не виноват.
Украина.ру 11:58
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета
При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
Известия 16:27
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 19 октября в 15:12
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо
Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Политика
Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова
Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
РБК 13:55
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС 07:50
Политика
Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций
В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.
ФАН 09:50
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском 10:09
Футбол
Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football опубликовало вторую пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:34
Кино
Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»
Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 19 октября в 04:43
Происшествия
Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти
Жертвами беспорядков в Чили стали десять человек, объявила мэр Сантьяго Карла Рубилар. Об этом сообщила телекомпания CNN Chile.
Интерфакс 07:57
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Газета.Ru 11:44
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась на работу сразу после выписки из роддома
Решетова тщательно следит за работой салона: она приезжала сюда до самых родов и продолжает работать, несмотря на свой новый статус молодой мамы.
ГлобалМСК.ру 15:39
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews 13:06
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 07:43
Футбол
Мотта возглавит «Дженоа». На пост претендовал Каррера
Sports.ru 16:34
Политика
Китай добивается введения санкций против США на 2,4 миллиарда долларов
Власти КНР добиваются введения ответных мер по вопросу пошлин в адрес США за несоответствие правилам ВТО пошлин, введенных американскими властями в период с 2007 по 2012 год.
Страна Советов on-line 16:41