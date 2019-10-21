Экономика

ДождьДождьКитай впервые обошел США по числу богатейших людей

Среди 10% самых богатых людей мира впервые оказалось больше китайцев, чем американцев. Это следует из отчета швейцарского банка Credit Suisse. По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
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США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБК11:57

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

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Китай обошел США по числу миллионеров

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Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

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Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

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Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВ08:38
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Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
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В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент 3,0 был применен к 54 автомобилям, из которых 21 принадлежит физическим лицам.
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Студия «Квартал 95», артисты которой на днях вместе с государственным хором Веревки показали номер о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, заявили, что довольны своей работой, и призвали не вмешивать в историю хор, который, по их мнению, ни в чем не виноват.
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Происшествия

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета

При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
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В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков

В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
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Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

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В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
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Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова

Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
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Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС 07:50
Политика

Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций

В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.
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С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
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Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football опубликовало вторую пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает "Чемпионат.com".
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Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
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Происшествия

Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти

Жертвами беспорядков в Чили стали десять человек, объявила мэр Сантьяго Карла Рубилар. Об этом сообщила телекомпания CNN Chile.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Армия и оружие

МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии

У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Газета.Ru 11:44
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Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой

Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
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Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
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Мотта возглавит «Дженоа». На пост претендовал Каррера

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Китай добивается введения санкций против США на 2,4 миллиарда долларов

Власти КНР добиваются введения ответных мер по вопросу пошлин в адрес США за несоответствие правилам ВТО пошлин, введенных американскими властями в период с 2007 по 2012 год.
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