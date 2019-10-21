Экономика
ДождьКитай впервые обошел США по числу богатейших людей
Среди 10% самых богатых людей мира впервые оказалось больше китайцев, чем американцев. Это следует из отчета швейцарского банка Credit Suisse. По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Гаджеты
В Xiaomi раскрыли «секретную» функцию Redmi 8 и Redmi 8A
Смартфоны Redmi 8 и 8A оснащены функцией звукового удаления пыли, которую ранее не раскрывали.
Профиль 12:36
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш обозвал свою девушку «жирной свиньей»
Бывший игрок «Спартака», а теперь нападающий португальского клуба «Порту» обозвал свою девушку Алесю «жирной свиньей».
Телепрограмма 06:03
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
Финансы
Экономисты сообщили, что будет с рублем в ноябре
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года.
Накануне.Ru вчера в 23:01
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Единоборства
Украинец Гвоздик выписан из больницы после боя с Бетербиевым
Sport24.ru вчера в 21:43
Происшествия
Число погибших в ходе беспорядков в Чили возросло до 11
По меньшей мере 11 человек погибли в Чили в ходе беспорядков, продолжающихся в стране с конца прошлой недели.
ТАСС 13:45
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Военная часть привезла с собой тяжелую технику: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.
Sputnik Литва 10:50
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 10:33
Политика
Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии.
Известия 16:43
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Авто
Опубликованы официальные фотографии нового Hyundai Creta
В Сети опубликовали официальные снимки обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Rusargument 12:31
Футбол
Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена пятерых номинантов на награду "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 16:20
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС 07:50
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета
При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
Известия 16:27
Культура
Руководитель хора Веревки рассказал, кто надоумил коллектив выступить со скандальным номером
Украина.ру 11:38
Кино
Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки
По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру 14:00
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова показала в день рождения отца любимое фото с ним
Никита Михалков обнимает младшую дочь за плечо, смотрит вдаль и улыбается. Надежда Михалкова первой поздравила отца с 74-летием.
OAnews 15:50
Армия и оружие
Госдеп назвал причину радиоактивного взрыва в Нёноксе
Заместитель помощника государственного секретаря Соединённых Штатов Томас Динанно рассказал, что стало причиной радиоактивного взрыва в селе Нёнокса Архангельской области.
News.ru 16:24
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 09:51
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса
Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.
МК-Спорт 13:57
Политика
Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова
Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
РБК 13:55
Происшествия
В Ижевске 16-летнюю девочку арестовали за избиение сверстницы
Российская газета 15:23
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 18 октября в 09:48
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ вчера в 09:05