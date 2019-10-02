с чего всё началось

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Политика Зеленский подтвердил согласие Киева с «формулой Штайнмайера» В специальном обращении Владимир Зеленский отметил, что закон об особом статусе региона разработает парламент, пройдут публичные обсуждения.

Политика В Турции запретят электронные сигареты Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу и импорт электронных сигарет, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Здоровье В Башкирии продолжается строительство объектов здравоохранения В рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается капитальный ремонт детских поликлиник в городах Салават и Октябрьский, родильного дома в Белебеевском районе.

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.

Политика Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Здоровье ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.

Экономика Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Экономика Курс доллара резко снизился на неожиданно слабом ISM Курс доллара упал после неожиданно резкого снижения индикатора состояния производства в США, который продемонстрировал самое слабое значение с конца последней рецессии.

Политика Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

Происшествия В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.

Происшествия Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.

Энергетика Новак пообещал, что ограничение добычи нефти не станет постоянным Ограничение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ не станет постоянным и будет использоваться только в ситуациях, когда это необходимо России.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.