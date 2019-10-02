с чего всё началось

По данным на конец марта, ЦБ вложил в китайские облигации 65 миллиардов долларов (13,4% всех золотовалютных активов). Первое место (18,2%) уже год занимает фактическое хранение в России — монетарное золото в хранилищах регулятора.

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Происшествия Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Происшествия Главного следователя новосибирской полиции уволил Путин Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.

Политика Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи чем приостановлена работа в парламенте.

Политика Киев обсудит закон о Донбассе после саммита «нормандской четвёрки» Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».

Авто Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia Skoda, скорее всего, откажется от некоторых премиум-опций в новых авто, что даст возможность конкурировать с Dacia, Hyundai и Kia на восточноевропейских авторынках.

Политика В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17 Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

Армия и оружие Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров» Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.

Музыка Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

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Армия и оружие Китай показал на военном параде новейшие баллистические ракеты Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала множество образцов новейших вооружений на параде в честь 70-летия образования КНР.

Политика Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

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