с чего всё началось

По данным на конец марта, ЦБ вложил в китайские облигации 65 миллиардов долларов (13,4% всех золотовалютных активов). Первое место (18,2%) уже год занимает фактическое хранение в России — монетарное золото в хранилищах регулятора.

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

Футбол «Локомотив» проиграл «Атлетико» Футболисты московского "Локомотива" проиграли мадридскому "Атлетико" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Шоу-бизнес Алла Пугачева пристыдила Диму Билана за извинения перед Самарой Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил нетрезвым на Дне города Самары. За выступление бюджет города заплатил певцу 2,7 млн рублей.

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Политика Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера» Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».

Происшествия Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".

Здоровье Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.

Футбол Уволенный за кражу часов игрок «Ниццы» объяснил причину поступка Ранее сообщалось, что укравший у одноклубника часы за €70 тысяч игрок "Ниццы" был уволен.

Происшествия В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика» Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Армия и оружие В Японии сообщили о новых запусках ракет КНДР Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что КНДР в среду, 2 октября, запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря.

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Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

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Шоу-бизнес Ивлеева раскрыла подробности свадьбы с Элджеем Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о том, как прошла ее помолвка и свадьба с рэпером Элджеем.