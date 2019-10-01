Экономика

РБКРБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

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Около 29% активов ЦБ на конец марта 2019 года ($140,3 млрд) было размещено не в бумагах, а на депозитах и корреспондентских счетах в иностранных банках и центробанках, следует из данных ЦБ. Кредитное качество активов ЦБ в иностранных валютах немного ухудшилось по сравнению с концом 2018 года.
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с чего всё началось

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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