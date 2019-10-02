с чего всё началось

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание представителями Киева «формулы Штанймайера» на заседании контактной группы в Минске по Донбассу.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Культура Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.

Происшествия Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.

Политика Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского Около 700 человек, выступающих против подписания «формулы Штайнмайера», собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Политика Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Политика Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.

Футбол Реал — Брюгге 2:2 Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан произвел замену вратаря в перерыве матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Брюгге».

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Политика Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Происшествия В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.

Здоровье В Пензе открылся первый Центр амбулаторной онкологической помощи В Пензенской области в период с 2019 по 2024 годы запланировано открытие десяти Центров амбулаторной онкологической помощи, из них пяти в Пензе и пяти в районах области.

Здоровье Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT.

Наука Определена сила укуса тираннозавра Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.