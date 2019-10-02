Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

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Происшествия Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.

Политика Рябков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС Россия пока не располагает информацией, на каком уровне США будут представлены на саммите АТЭС, чтобы говорить о возможности встречи лидера РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

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Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

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