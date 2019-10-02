Экономика
РБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
Авто
Kia Cerato в версии GT Line появился в России
Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Здоровье
Врачи детского онкоцентра Блохина составили график увольнений
Замдиректор НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина Георгий Менткевич заявил, что врачи, которые ранее грозили увольнением из-за проблем с руководством, составили график увольнений.
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим к ноябрю будут готовы укрытия для вертолетов
Сборные металлические укрытия для размещения вертолетов ВС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю.
Политика
Рябков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС
Россия пока не располагает информацией, на каком уровне США будут представлены на саммите АТЭС, чтобы говорить о возможности встречи лидера РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Финансы
На Украине после затяжного пике подорожал доллар
Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Армия и оружие
На Украине называют условия отвода войск на Донбассе
Одним из этапов минских договорённостей является разведение войск – отвод от линии соприкосновения на Донбассе.
Хоккей
Овечкин забил «Сент-Луису» первый гол в новом сезоне
Капитан столичных Александр Овечкин забил первый гол в новом сезоне. Россиян отличился на 16-й минуте первого периода.
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
Общество
Королева Елизавета II отказалась от операции на колене
Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Случилось это несчастье 7 сентября 2019 года за несколько минут до того, как тот коснулся поверхности Луны между кратерами Манцини С и Симпелий N. Они расположены примерно в 600 километрах от южного полюса нашего естественного спутника.
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Футбол
Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Политика
Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
Финансы
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
Политика
Путин прокомментировал скандал с Трампом в США
Путин отметил, что внутри США используются любые поводы для атаки на главу страны, и теперь это «разборки», связанные с Украиной.