Экономика

РБКРБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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Самым выгодным вложением российского Центробанка оказался юань

РБК13:51

Китай впервые возглавил список стран по объему иностранных вложений ЦБ РФ

БИЗНЕС Onlineвчера в 17:19

Россия променяла США на Китай

Lenta.ru01:56

Китай стал лидером по вложениям золотовалютных резервов ЦБ РФ

Московский Комсомолецвчера в 18:35

ЦБ впервые вложил в Китай больше, чем в США

Коммерсантъвчера в 17:20

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

РИА Новости04:05

Банк России: Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям

Daily Stormвчера в 15:22
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:38, Вашингтон
Общество

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Авто

Kia Cerato в версии GT Line появился в России

Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.
Новые автомобили вчера в 11:32
Недвижимость

Рост цен на жилье в России прекратился

Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru 05:45
Здоровье

Врачи детского онкоцентра Блохина составили график увольнений

Замдиректор НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина Георгий Менткевич заявил, что врачи, которые ранее грозили увольнением из-за проблем с руководством, составили график увольнений.
Дождь 11:18
Происшествия

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК 20:37
Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим к ноябрю будут готовы укрытия для вертолетов

Сборные металлические укрытия для размещения вертолетов ВС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю.
Российская газета 22:31
Политика

Рябков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС

Россия пока не располагает информацией, на каком уровне США будут представлены на саммите АТЭС, чтобы говорить о возможности встречи лидера РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 20:07
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Финансы

На Украине после затяжного пике подорожал доллар

Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:33
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс вчера в 02:02
Армия и оружие

На Украине называют условия отвода войск на Донбассе

Одним из этапов минских договорённостей является разведение войск – отвод от линии соприкосновения на Донбассе.
Военное обозрение 22:53
Хоккей

Овечкин забил «Сент-Луису» первый гол в новом сезоне

Капитан столичных Александр Овечкин забил первый гол в новом сезоне. Россиян отличился на 16-й минуте первого периода.
Sport24.ru 21:02
Театры

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца

На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Общество

Королева Елизавета II отказалась от операции на колене

Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
Актуальные Новости 10:38
Космос

С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Случилось это несчастье 7 сентября 2019 года за несколько минут до того, как тот коснулся поверхности Луны между кратерами Манцини С и Симпелий N. Они расположены примерно в 600 километрах от южного полюса нашего естественного спутника.
Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
Армия и оружие

Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия 21:12
Футбол

Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста

Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
RT на русском 08:32
Культура

Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Шоу-бизнес

Появилось новое видео задержания Бочкаревой

Газета.Ru 10:53
Политика

Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
CPV.ru 03:36
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд 08:21
Финансы

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru 22:27
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Политика

Путин прокомментировал скандал с Трампом в США

Путин отметил, что внутри США используются любые поводы для атаки на главу страны, и теперь это «разборки», связанные с Украиной.
Известия 08:42
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru 09:52
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