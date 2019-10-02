с чего всё началось

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

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