Экономика

РБКРБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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Самым выгодным вложением российского Центробанка оказался юань

РБК13:51

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

РИА Новости04:05

Банк России: Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям

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Китай стал лидером по вложениям золотовалютных резервов ЦБ РФ

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ЦБ впервые вложил в Китай больше, чем в США

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Китай впервые возглавил список стран по объему иностранных вложений ЦБ РФ

БИЗНЕС Onlineвчера в 17:19

Россия променяла США на Китай

Lenta.ru01:56
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На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
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Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ

Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", о чем объявила телеведущая Лера Кудрявцева.
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В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

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Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
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Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС

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Путин не признал шантаж Китая в переговорах по «Силе Сибири»

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В России операторов 5G обяжут использовать отечественные серверы

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Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой

Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
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ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США

Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.
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В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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В Сирии испытали российскую С-500

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Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Женский оргазм появился в процессе эволюции

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Куратор санкционной политики США уйдет в отставку

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
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