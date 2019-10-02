Экономика
РБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
Культура
Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ
Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", о чем объявила телеведущая Лера Кудрявцева.
РИА Новости 14:28
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах
Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Общество
Стало известно об ухудшении здоровья британской королевы
Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у 96-летней Елизаветы II поползли после того, как ее сфотографировали в сентябре в Букингемском дворце с большим фиолетовым синяком на левой руке.
Medical Note 10:26
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ 13:28
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости 03:07
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Ведомости 13:21
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru вчера в 11:55
Политика
Путин не признал шантаж Китая в переговорах по «Силе Сибири»
Китай является сложным партнером по переговорам, но при обсуждении контракта по газопроводу «Сила Сибири» России удалось добиться оптимального решения.
Lenta.ru 08:54
Технологии
В России операторов 5G обяжут использовать отечественные серверы
Российских операторов сотовой связи обяжут использовать отечественные серверы для сетей пятого поколения мобильной связи (5G).
Профиль 11:04
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС 11:18
Политика
ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США
Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.
Вести.Ru 13:00
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда 12:42
Экономика
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Культура
Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 03:09
Авто
Hyundai озвучила цены на автомобили по подписке
Новые автомобили 06:04
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Экономика
Минфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс
"Предполагается включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс - это утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор", - отмечается в документе.
ТАСС 08:59
Политика
Куратор санкционной политики США уйдет в отставку
Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
Ведомости 12:58