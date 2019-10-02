Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

Культура Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", о чем объявила телеведущая Лера Кудрявцева.

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.

Общество Стало известно об ухудшении здоровья британской королевы Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у 96-летней Елизаветы II поползли после того, как ее сфотографировали в сентябре в Букингемском дворце с большим фиолетовым синяком на левой руке.

Политика Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.

Политика Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера» Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Экономика «Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Политика Путин не признал шантаж Китая в переговорах по «Силе Сибири» Китай является сложным партнером по переговорам, но при обсуждении контракта по газопроводу «Сила Сибири» России удалось добиться оптимального решения.

Технологии В России операторов 5G обяжут использовать отечественные серверы Российских операторов сотовой связи обяжут использовать отечественные серверы для сетей пятого поколения мобильной связи (5G).

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.

Политика ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.

Экономика Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Культура Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Женский оргазм появился в процессе эволюции К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.

Экономика Минфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс "Предполагается включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс - это утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор", - отмечается в документе.