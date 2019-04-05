Экономика
РБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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Экономика
«Ъ»: Ростех подготовил три сценария развития ОАК
Госкорпорация "Ростех" подготовила и направила в правительство РФ три варианта стратегии развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
ТАСС вчера в 21:41
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов от Google на Mate 30 Pro
После презентации стало известно, что для Huawei Mate 30 создан сайт, откуда можно было скачать приложение для «взлома» смартфона, позволяющего устанавливать все сервисы Google.
Газета DAILY 06:33
Армия и оружие
Посол США в России отверг предложение Москвы о моратории на РСМД
Посол США в Москве Джон Хантсман, комментируя российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил, что в нынешних условиях не стоит рассчитывать на серьезный разговор.
РИА Новости 14:15
Политика
На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать рано
В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
РИА Новости 10:19
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Армия и оружие
В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой
На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
Piter.tv 09:01
Шоу-бизнес
Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье
"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ 13:28
Политика
В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»
Митинг против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе проходит в среду в Киеве на Майдане Незалежности (площади Независимости), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:01
Политика
ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Экономика
Минтруд рассказал об индексации пенсий в 2020 году
Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.
Известия 30 сентября в 09:23
Политика
На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:01
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении
Под домашний арест определен заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров, 2 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:59
Спорт
Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
ТАСС 13:16
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
С территории калифорнийской военной базы Ванденберг в США состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
Life.ru 10:20
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили строительство "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Политика
Джонсон снова захотел приостановить работу парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
Rambler News Service 13:57