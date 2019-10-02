Экономика
РБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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Китай стал лидером по вложениям золотовалютных резервов ЦБ РФ
Московский Комсомолец01 октября в 18:35
Китай впервые возглавил список стран по объему иностранных вложений ЦБ РФ
БИЗНЕС Online01 октября в 17:19
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Политика
Воинствующая Меркель выступила против отмены антироссийских санкций
В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель публично заявила о преждевременности разговоров об отмене антироссийских санкций.
Откровенно RU вчера в 11:44
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru вчера в 03:45
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК вчера в 08:18
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию
США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие
Минобороны опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии
Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем.
ТАСС вчера в 06:17
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Происшествия
Спиленное дерево убило девушку в Новосибирске
Рабочие спиливали опасное ветхое дерево, в этот момент под ним проходила девушка.
НДН.инфо вчера в 21:31
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Политика
Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании
Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.
Телеканал 360° вчера в 21:10
Общество
Меган Маркл с нетерпением ждет встречи с принцем Гарри
Герцогиня Сассекская призналась, что очень скучает по своему мужу и готова к встрече с ним.
ГЛАС.RU вчера в 05:24
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог
Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга выпущен под денежный залог.
REGNUM вчера в 22:39
Общество
Детские онкологи НМИЦ имени Блохина подали заявления об увольнении
Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии имени Блохина подали в администрацию онкоцентра заявления об увольнении.
Новая газета 01 октября в 05:14
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Мессенджер WhatsApp скоро прекратит поддержку старых версий операционных систем смартфонов.
Ferra 30 сентября в 07:30
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ вчера в 13:55
Политика
Директора ФСИН Геннадия Корниенко отправили в отставку
При Корниенко стали широко обсуждаться случаи насилия над заключенными со стороны сотрудников службы: весной 2019 года Генпрокуратура нашла нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором регионе страны.
Snob.ru вчера в 00:54
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Здоровье
Нет диетам: какие продукты есть, чтобы не набирать вес
MedikForum.ru вчера в 12:43
Политика
CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает СNN.
Ведомости вчера в 17:10
Музыка
Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»
Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
REGNUM вчера в 01:37
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Единоборства
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:31
Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru 01 октября в 15:01