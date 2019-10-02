с чего всё началось

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

Политика Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.

Политика Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера» На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.

Общество Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Армия и оружие Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала про свою свадьбу с Элджеем Про свадьбу Ивлеевой и рэпера Элджея стало известно в сентябре, когда ведущая поменяла фамилию, став Узенюк, о чем появилась запись в Едином государственном реестре.

Здоровье В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Происшествия Кот поймал на парковке змею, сбежавшую из ТЦ в Волгограде В Волгограде уличный кот обнаружил и обезвредил метровую змею, которая уползла из контактного зоопарка в торговом центре.

Происшествия Полицейские хотели задержать росгвардейцев, но подстрелили мигранта Росгвардейцы вымогали взятку у мигранта, а полицейские подстрелили его в попытке их задержать.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Политика Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.

Интернет Бывший сотрудник Yahoo признался во взломе аккаунтов пользователей Бывший специалист по программному обеспечению в американской компании Yahoo 34-летний Рейес Дэниэл Руис признался, что использовал свой рабочий доступ для взлома около 6 тысяч учетных записей пользователей сервиса, сообщается в пресс-релизе на сайте минюста США.

Недвижимость Неполные семьи Приморья смогут взять ипотеку под 2% годовых Ипотеку под 2% годовых смогут взять в Приморье неполные семьи, передает ОТР заявление в министерстве по развитию Дальнего Востока.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.