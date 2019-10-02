Экономика
РБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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с чего всё началось
На конец марта 2019 года Банк России разместил больше всего своих зарубежных активов в Китае — 13,4% всех золотовалютных активов, или $65 млрд из $487,4 млрд, следует из свежего обзора ЦБ по управлению активами (.pdf), опубликованного с традиционным полугодовым лагом.РБКвчера в 14:47
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Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Интернет
Microsoft запустила новый сервис Windows Virtual Desktop
UfaTime.ru 03:37
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию
США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru 03:46
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала про свою свадьбу с Элджеем
Про свадьбу Ивлеевой и рэпера Элджея стало известно в сентябре, когда ведущая поменяла фамилию, став Узенюк, о чем появилась запись в Едином государственном реестре.
iReactor 05:36
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.
ТАСС вчера в 06:51
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Политика
В Евросоюзе прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера»
Представитель внешнеполитической службы ЕС прокомментировала согласование «формулы Штайнмайера».
Журналистская правда 07:49
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия
Кот поймал на парковке змею, сбежавшую из ТЦ в Волгограде
В Волгограде уличный кот обнаружил и обезвредил метровую змею, которая уползла из контактного зоопарка в торговом центре.
Интерфакс 05:12
Происшествия
Полицейские хотели задержать росгвардейцев, но подстрелили мигранта
Росгвардейцы вымогали взятку у мигранта, а полицейские подстрелили его в попытке их задержать.
Рамблер 07:34
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Технологии
Персональные данные 20 млн россиян попали в открытый доступ
В открытом доступе информация находилась около года, отмечается в публикации.
Вечерняя Казань вчера в 10:26
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Интернет
Бывший сотрудник Yahoo признался во взломе аккаунтов пользователей
Бывший специалист по программному обеспечению в американской компании Yahoo 34-летний Рейес Дэниэл Руис признался, что использовал свой рабочий доступ для взлома около 6 тысяч учетных записей пользователей сервиса, сообщается в пресс-релизе на сайте минюста США.
РИА Новости вчера в 07:32
Недвижимость
Неполные семьи Приморья смогут взять ипотеку под 2% годовых
Ипотеку под 2% годовых смогут взять в Приморье неполные семьи, передает ОТР заявление в министерстве по развитию Дальнего Востока.
Общественное телевидение России 06:34
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Народные новости 30 сентября в 23:39
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Спорт
Ласицкене после победы на ЧМ не смогла взять планку на 2,08
Прыгунья в высоту завоевала третье золото чемпионатов мира подряд. Она с первой попытки преодолела все планки вплоть до 2,04.
Спорт-Экспресс 30 сентября в 15:37