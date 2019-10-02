Экономика
РБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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с чего всё началось
На конец марта 2019 года Банк России разместил больше всего своих зарубежных активов в Китае — 13,4% всех золотовалютных активов, или $65 млрд из $487,4 млрд, следует из свежего обзора ЦБ по управлению активами (.pdf), опубликованного с традиционным полугодовым лагом.РБКвчера в 14:47
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Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Спорт
Мария Ласицкене не отдала высоту
Одну одержала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, вторую — главная сегодня суперзвезда отечественной легкой атлетики, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выигравшая третий подряд чемпионат мира.
Коммерсантъ вчера в 18:47
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
Зеленский отказался говорить о «формуле Штайнмайера» с трибуны Рады
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями парламентских фракций отказался объяснить свою позицию касаемо «формулы Штайнмайера» с трибуны Рады.
Взгляд.ру 06:35
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье
Сегодня Максим опубликовал в своем микроблоге в Instagram совместный снимок Пугачевой и ее гостей.
Вокруг ТВ 06:32
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов высказался о личной жизни Бузовой
41-летний резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и 33-летняя ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова примут участие в проекте «План Б», где им предстоит найти вторую половинку.
СоцИнформБюро 06:28
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Игру поддерживают мобильные устройства, а также ПК, для которого запущен эмулятор GameLoop.
Актуальные Новости вчера в 20:09
Политика
Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15
Политика
Киев опубликовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы, выложила в социальной сети Facebook текст письма, которым во вторник была согласована «формула Штайнмайера».
Журналистская правда 05:37
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию
США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru 03:46
Общество
Региональный штат ГИБДД ещё сократят
Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.
REGNUM вчера в 23:26
Происшествия
Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение
Уроженцу Санкт-Петербурга 39-летнему Сергею Григорьеву, который совершил нападение на сотрудника Следственного комитета (СК), предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Известия 06:01
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Наука
От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 08:39
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Здоровье
Жительница Челябинска после ЭКО родила больного ребенка
АиФ Челябинск 06:25
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета вчера в 04:17
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Наука
Физики рассчитали свойства квазипериодических бозонных звезд
Физики из Канады и Великобритании показали, что бозонные звезды — это всего лишь частный случай из бесконечного набора квазипериодических решений для гравитационно связанного скалярного поля.
N+1 вчера в 11:51