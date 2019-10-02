с чего всё началось

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Спорт Мария Ласицкене не отдала высоту Одну одержала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, вторую — главная сегодня суперзвезда отечественной легкой атлетики, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выигравшая третий подряд чемпионат мира.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Политика Зеленский отказался говорить о «формуле Штайнмайера» с трибуны Рады Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями парламентских фракций отказался объяснить свою позицию касаемо «формулы Штайнмайера» с трибуны Рады.

Транспорт ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье Сегодня Максим опубликовал в своем микроблоге в Instagram совместный снимок Пугачевой и ее гостей.

Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.

Шоу-бизнес Тимур Батрутдинов высказался о личной жизни Бузовой 41-летний резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и 33-летняя ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова примут участие в проекте «План Б», где им предстоит найти вторую половинку.

Политика Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.

Политика Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании «Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Общество Названы наиболее страдающие от изменения климата города России Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Политика Киев опубликовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера» Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы, выложила в социальной сети Facebook текст письма, которым во вторник была согласована «формула Штайнмайера».

Экономика «Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Армия и оружие Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

Армия и оружие Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.

Общество Региональный штат ГИБДД ещё сократят Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.

Происшествия Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение Уроженцу Санкт-Петербурга 39-летнему Сергею Григорьеву, который совершил нападение на сотрудника Следственного комитета (СК), предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Происшествия Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.

Наука От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Армия и оружие Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.

Общество Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.

Политика Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.