Экономика

РБКРБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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с чего всё началось
На конец марта 2019 года Банк России разместил больше всего своих зарубежных активов в Китае — 13,4% всех золотовалютных активов, или $65 млрд из $487,4 млрд, следует из свежего обзора ЦБ по управлению активами (.pdf
), опубликованного с традиционным полугодовым лагом.
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