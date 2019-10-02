Экономика

РБКРБККитай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
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Самым выгодным вложением российского Центробанка оказался юань

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Банк России: Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям

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Россия променяла США на Китай

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Китай впервые возглавил список стран по объему иностранных вложений ЦБ РФ

БИЗНЕС Onlineвчера в 17:19

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

РИА Новости04:05
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В регионах Сибири планируют сократить штат ГИБДД на 340 рабочих мест.
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Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
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Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

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