Экономика
ИзвестияКитай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства. По подсчетам экспертов, в Китае число богачей составляет свыше 100 млн человек, а в США — 99 млн.
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Политика
Зеленского укорили в повторении пути Порошенко
«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — сказал Кузьмин.
Lenta.ru 07:36
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 06:28
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 07:38
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 03:40
Политика
Глава чешской контрразведки заявил о раскрытии хакерской сети РФ
Посольство РФ в Чехии опровергло заявление о том, что раскрытая чешскими спецслужбами хакерская сеть на территории страны как-либо связана с Россией.
Daily Storm 08:25
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
В Подмосковье найдены тела ещё четырех жертв преступного сообщества "авторитетного" бизнесмена Олега Медведева (Шишкан): депутата из Раменского района и ее родных, сообщили журналистам в понедельник в Следственном комитете и МВД РФ.
РИА Новости 07:07
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 01:00
Армия и оружие
NI рассказал о новейшем российском самолете – русском убийце спутников
ПолитРоссия 04:53
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Политика
Экс-чиновники США назвали ошибкой выход из Договора по открытому небу
Возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подорвёт доверие между Москвой и Вашингтоном, заявили экс-госсекретарь Штатов Джордж Шульц, бывший американский министр обороны Уильям Перри и занимавший кресло сенатора от штата Джорджия Сэм Нанн.
News.ru 06:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное
Правдивы ли сплетни, покажет время. Пока что Ольга Бузова переживает за интимную жизнь Тимура Батрутдинова.
Lisa.ru вчера в 10:30
Общество
Бывшая жена российского миллиардера требует арестовать его активы
Алтапресс вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 00:00
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Политика
Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в манере Трампа
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон высмеяла письмо американского президента Дональда Трампа его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, разместив 20 октября в своем Twitter пародию на письмо, якобы отправленное 35-м президентом США Джоном Кеннеди советскому руководителю Никите Хрущеву.
Известия 05:11
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 06:19
Единоборства
Украинский боксер Гвоздик угодил в больницу после боя с Бетербиевым
Вести.Ru вчера в 08:02
Политика
Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 17:36
Здоровье
Названы продукты, которые снижают воспаление поджелудочной железы
Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.
Вечерний курьер 06:22
Экономика
Медведев оценил состояние российской экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:05
Фигурное катание
Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America
В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.
РИА Новости вчера в 05:51
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Общество
Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом
После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
Труд вчера в 10:10
Здоровье
Врачи назвали ранние симптомы рака желудка
Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
UfacityNews.ru 18 октября в 22:51