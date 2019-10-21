Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства. По подсчетам экспертов, в Китае число богачей составляет свыше 100 млн человек, а в США — 99 млн.

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Политика Зеленского укорили в повторении пути Порошенко «Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — сказал Кузьмин.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром» В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Общество Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.

Политика Глава чешской контрразведки заявил о раскрытии хакерской сети РФ Посольство РФ в Чехии опровергло заявление о том, что раскрытая чешскими спецслужбами хакерская сеть на территории страны как-либо связана с Россией.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи В Подмосковье найдены тела ещё четырех жертв преступного сообщества "авторитетного" бизнесмена Олега Медведева (Шишкан): депутата из Раменского района и ее родных, сообщили журналистам в понедельник в Следственном комитете и МВД РФ.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Политика Экс-чиновники США назвали ошибкой выход из Договора по открытому небу Возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подорвёт доверие между Москвой и Вашингтоном, заявили экс-госсекретарь Штатов Джордж Шульц, бывший американский министр обороны Уильям Перри и занимавший кресло сенатора от штата Джорджия Сэм Нанн.

Шоу-бизнес Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное Правдивы ли сплетни, покажет время. Пока что Ольга Бузова переживает за интимную жизнь Тимура Батрутдинова.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".

Происшествия Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Политика Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в манере Трампа Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон высмеяла письмо американского президента Дональда Трампа его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, разместив 20 октября в своем Twitter пародию на письмо, якобы отправленное 35-м президентом США Джоном Кеннеди советскому руководителю Никите Хрущеву.

Авто Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.

Политика Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Здоровье Названы продукты, которые снижают воспаление поджелудочной железы Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.

Экономика Медведев оценил состояние российской экономики Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фигурное катание Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.

Кино «Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.