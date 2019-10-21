Экономика

ИзвестияИзвестияКитай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства. По подсчетам экспертов, в Китае число богачей составляет свыше 100 млн человек, а в США — 99 млн.
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США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБК07:57

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новости07:29

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВ04:38

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газета06:30

В мировом рейтинге богатства Китай опередил США

Фергана05:32

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.ру04:55

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Известия06:47
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Политика

Зеленского укорили в повторении пути Порошенко

«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — сказал Кузьмин.
Lenta.ru 07:36
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»

В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 06:28
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 07:38
Общество

Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони

Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 03:40
Политика

Глава чешской контрразведки заявил о раскрытии хакерской сети РФ

Посольство РФ в Чехии опровергло заявление о том, что раскрытая чешскими спецслужбами хакерская сеть на территории страны как-либо связана с Россией.
Daily Storm 08:25
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

В Подмосковье найдены тела ещё четырех жертв преступного сообщества "авторитетного" бизнесмена Олега Медведева (Шишкан): депутата из Раменского района и ее родных, сообщили журналистам в понедельник в Следственном комитете и МВД РФ.
РИА Новости 07:07
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 01:00
Армия и оружие

NI рассказал о новейшем российском самолете – русском убийце спутников

ПолитРоссия 04:53
Общество

Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса

Газета.Ru 07:02
Политика

Экс-чиновники США назвали ошибкой выход из Договора по открытому небу

Возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подорвёт доверие между Москвой и Вашингтоном, заявили экс-госсекретарь Штатов Джордж Шульц, бывший американский министр обороны Уильям Перри и занимавший кресло сенатора от штата Джорджия Сэм Нанн.
News.ru 06:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное

Правдивы ли сплетни, покажет время. Пока что Ольга Бузова переживает за интимную жизнь Тимура Батрутдинова.
Lisa.ru вчера в 10:30
Общество

Бывшая жена российского миллиардера требует арестовать его активы

Алтапресс вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены

На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 00:00
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Политика

Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в манере Трампа

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон высмеяла письмо американского президента Дональда Трампа его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, разместив 20 октября в своем Twitter пародию на письмо, якобы отправленное 35-м президентом США Джоном Кеннеди советскому руководителю Никите Хрущеву.
Известия 05:11
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 07:30
Авто

Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 06:19
Единоборства

Украинский боксер Гвоздик угодил в больницу после боя с Бетербиевым

Вести.Ru вчера в 08:02
Политика

Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР

Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 17:36
Здоровье

Названы продукты, которые снижают воспаление поджелудочной железы

Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.
Вечерний курьер 06:22
Экономика

Медведев оценил состояние российской экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:05
Фигурное катание

Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America

В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.
РИА Новости вчера в 05:51
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Общество

Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом

После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
Труд вчера в 10:10
Здоровье

Врачи назвали ранние симптомы рака желудка

Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
UfacityNews.ru 18 октября в 22:51
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