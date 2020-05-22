Экономика
Народные новостиКитай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП
Условия рецессии вынудили власти страны отказаться от обычной практики устанавливать цели для роста ВВП. Аналитики ранее отмечали, что КНР в 2020 году может впервые с 1994 года завершить отчетный период с отрицательными показателями в экономике.
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Общество
В Северодвинске выявили очаг коронавируса
«В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона.
RT на русском 14:51
Культура
Чонгук и Джин засветились в новом клипе Шуги
Джин (Jin) и Чонгук (Jungkook) приняли участие в съемках новой работы Шуги (Suga).
Popcake 13:55
Общество
Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничений.
РИА Новости вчера в 15:39
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Армия и оружие
Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска
Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".
Российская газета 05:14
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Интерфакс 15:34
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать людей без масок в общественных местах
Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин сказал, что различные ограничения должны быть сохранены.
Эхо Москвы 14:35
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
Общество
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Происшествия
Мать пятерых детей до смерти забил сожитель в Петербурге
Регион online 12:22
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК 06:49
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Космос
В NASA рассказали о подготовке пилотируемого полета Crew Dragon
Вашингтон, 22 мая 2020, 22:36 — REGNUM В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили, что приготовления к запланированному на 27 мая испытательному полету космического корабля Crew Dragon идут точно по графику.
REGNUM 15:36
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru 16:21
Общество
Власти Тульской области поддержали медсестру, работавшую в купальнике
Евразия Daily вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru 20 мая в 23:53
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы 12:59
Политика
Трамп отдал три своих зарплаты на разработку лекарств от коронавируса
Макинэни рассказала, что Трамп пожертвует свою зарплату за первый квартал этого года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактки коронавируса.
Neva.Today 15:59
Общество
Назван самый простой способ дезинфекции маски
Самый простой способ дезинфекции маски в домашних условиях заключается в стирке горячей водой и моющими средствами, вроде обычного мыла.
Lenta.ru 05:12
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
Биатлон
Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии
Тренер сохранит пост тренера команды Санкт-Петербурга. В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской национальной сборной.
ODDS.ru вчера в 11:48
Происшествия
Прокуратура отказалась признать потерпевшим срочника Шамсутдинова
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье, повторно отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве.
Ридус 06:04