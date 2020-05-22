Экономика
Народные новостиКитай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП
Условия рецессии вынудили власти страны отказаться от обычной практики устанавливать цели для роста ВВП. Аналитики ранее отмечали, что КНР в 2020 году может впервые с 1994 года завершить отчетный период с отрицательными показателями в экономике.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Газета.Ru вчера в 03:31
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Армия и оружие
Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию
По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 13:30
Общество
Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru 08:45
Политика
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Общество
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - написал Собянин в своем блоге в четверг.
Интерфакс вчера в 13:07
Общество
Владимир Путин предложил обязать школы прививать детям патриотизм
Президент внес в Госдуму законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании».
Эхо Москвы вчера в 19:08
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com вчера в 12:54
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года
Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews 17:25
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 18:13
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Экономика
Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС.
Газета.Ru 13:33
Происшествия
В Пакистане обнаружили чёрный ящик разбившегося самолёта
Следственная группа обнаружила чёрный ящик пассажирского самолёта Пакистанских международных авиалиний, потерпевшего крушение рядом с аэропортом пакистанского города Карачи.
RT на русском 10:53
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
Афиша Daily 07:57
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15
Политика
Европа огорчена решением США выйти из договора по открытому небу
США решили выйти из соглашения об открытом небе, руководствуясь собственными интересами.
Эхо Москвы 11:15
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 01:18
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Киберспорт
NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
Бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич заменил Семена CeMaTheSlayeR Кривулю в составе Natus Vincere по Dota 2. Об этом киберспортивная организация объявила на официальном сайте.
CyberSport.ru 11:04
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00