Экономика
Народные новостиКитай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП
Условия рецессии вынудили власти страны отказаться от обычной практики устанавливать цели для роста ВВП. Аналитики ранее отмечали, что КНР в 2020 году может впервые с 1994 года завершить отчетный период с отрицательными показателями в экономике.
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Армия и оружие
Турция захватила кусок греческой земли
Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица).
Lenta.ru 14:30
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать людей без масок в общественных местах
Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин сказал, что различные ограничения должны быть сохранены.
Эхо Москвы 14:35
Футбол
Футбольный клуб «Спартак-Владикавказ» расформируют
ФК «Спартак-Владикавказ» в ближайшее время расформируют, а весь персонал клуба направят в футбольную академию, которая начнет свою работу на базе спортшколы «Барс».
ГТРК Алания 10:04
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Происшествия
Склад с продукцией кондитерской фабрики загорелся в Набережных Челнах
Склад готовой продукции кондитерской фабрики "Акульчев" горит в городе Набережные Челны в Татарстане, площадь пожара составляет 150 кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Татарстана.
Интерфакс 18:39
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47
Происшествия
Пассажирский самолет потерпел крушение в Пакистане
Пассажирский самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение неподалеку от города Карачи провинции Синд.
Вести ФМ 07:00
Авто
Студия Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 млн рублей
Nissan GT-R50 стоимостью 990 тыс. евро или около 78 млн рублей, студия Italdesign представила сейчас, хотя изначально его показ планировался на отмененный Женевский автосалон.
Tvoe-avto.com 20 мая в 15:00
Здоровье
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС 18:58
Здоровье
Челябинская область избежала взрывного роста заражения коронавирусом
Фото Дмитрия Куткина Избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19 в регионе помогли своевременно предпринятые противоэпидемические меры: режим самоизоляции, заранее подготовленные госпитальные базы и обучение персонала, необходимое оборудование, сформированный запас лекарств, средств индивидуальной защиты и так далее.
Вечерний Челябинск 12:02
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 07:03
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Культура
Названа лучшая экранизация Стивена Кинга
Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга.
Москва 24 11:30
Футбол
«Монако» намерен продать 30 игроков
Клуб рассчитывает получить 50 миллионов евро благодаря продажам игроков, сообщает источник со ссылкой на AFP.Отметим, ранее стало известно об интересе ряда топ-клубов к форварду «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру.
Soccer.ru 04:19
Армия и оружие
Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).
Lenta.ru 19:10
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
Армия и оружие
Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры
Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.
REGNUM 20 мая в 19:05
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете».
ИА Красная Весна 19:19
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Авто
Выпуск легковых авто в апреле в России упал на 79,2%
Согласно имеющейся информации, в апреле текущего года выпуск легковых автомобилей упал на 79,2% по сравнению с прошлым годом.
32CARS.ru 03:04
Общество
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве с 25 мая
Первые признаки потепления в Москве ожидаются 25 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РБК 19:42
Футбол
Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери
Советский спорт 16:07