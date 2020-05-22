Условия рецессии вынудили власти страны отказаться от обычной практики устанавливать цели для роста ВВП. Аналитики ранее отмечали, что КНР в 2020 году может впервые с 1994 года завершить отчетный период с отрицательными показателями в экономике.

Китай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП

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