Ожидается, что закупки Китая вырастут до семилетнего максимума в этом сезоне. Это хорошая новость для Франции и Австралии, Россия же может поставлять только небольшое количество пшеницы. Таким образом, Китай встал на пути страны к мировому лидерству по экспорту пшеницы.

Китай встал на пути России к лидерству

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