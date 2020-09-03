Экономика

Lenta.ruLenta.ruКитай встал на пути России к лидерству

Ожидается, что закупки Китая вырастут до семилетнего максимума в этом сезоне. Это хорошая новость для Франции и Австралии, Россия же может поставлять только небольшое количество пшеницы. Таким образом, Китай встал на пути страны к мировому лидерству по экспорту пшеницы.
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Китай препятствует мировому лидерству России по продаже пшеницы

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Bloomberg: Пекин встал на пути Москвы к мировому лидерству

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Китай встал на пути России к лидерству

Lenta.ru02 сентября в 20:34
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Американский General Motors и японская Honda Motor приступили к созданию альянса, который будет работать на территории Северной Америки.
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Культура

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Bimru.ru вчера в 09:40
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Политика

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
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Хоккей

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На официальной странице УАЗа в соцсети "ВКонтакте" появилось фото необычной УАЗ "Буханки" новой генерации.
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Здоровье

Эта специя быстро очистит организм от холестерина и сахара

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.
News.ru вчера в 15:23
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Армия и оружие

Посол РФ назвал США виновными в нарушении ядерного сдерживания

США решили поставить на вооружение ракеты с ядерным зарядом малой мощности, тем самым нарушив глобальную архитектуру ядерного сдерживания - пояснил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Газета.Ru 02:23
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Политика

Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете

В целом же, по мнению спикера Госдумы, задача состоит в том, чтобы в законе, который предстоит принять, появились положения о полномочиях, членах Госсовета, форматах работы.
РИА Новости 04:56
Общество

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере.
Газета.Ru 03:54
Политика

Трамп заявил, что у него нет доказательств отравления Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов нет доказательств отравления Навального, однако в Америке не ставят под сомнение выводы Германии.
Реальное время 02:45
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Политика

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний.
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Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала серию фотографий с отдыха Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@ kendalljenner) 3 Сен 2020 в 12:46 PDT Американская супермодель Кендалл Дженнер показала серию откровенных кадров с отдыха в своем Instagram.
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Общество

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

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Политика

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

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Телеведущий Иван Ургант эфире "Первого канала" спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках и в сопровождении вооруженного сына Николая.
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Происшествия

В Приморье тайфун выбросил на мель арестованное судно из КНДР

В Находке из-за тайфуна "Майсак" выбросило на берег арестованное судно из Северной Кореи, сообщает учреждение по ГО и ЧС Приморского края.
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Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве

Церемонию прощания посетили несколько сотен человек, они проводили артиста в последний путь продолжительными аплодисментами.
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Здоровье

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Evo-rus.com вчера в 14:35
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Общество

Собянин не исключил осложнения ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице есть предпосылки по увеличению числа заболевших.
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Новосибирская прокуратура проверит отказавшиеся от прививок семьи

Региональный Минздрав совместно с прокуратурой проверит новосибирские семьи, отказывающиеся от вакцинации.
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ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
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В Белгородской области погиб запертый в автомобиле ребенок-инвалид

В Белгородской области погиб запертый в автомобиле ребенок-инвалид. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону в пятницу, 4 сентября.
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Исхаков признал себя «ненормальным» из-за интимных проблем

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Главный врач Горшеченской центральной районной больницы (ЦРБ) в Курской области, в которой 81-летняя пациентка после операции очнулась в морге, решил уволиться.
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