Экономика
Lenta.ruКитай встал на пути России к лидерству
Ожидается, что закупки Китая вырастут до семилетнего максимума в этом сезоне. Это хорошая новость для Франции и Австралии, Россия же может поставлять только небольшое количество пшеницы. Таким образом, Китай встал на пути страны к мировому лидерству по экспорту пшеницы.
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Технологии
Названы цены на PlayStation 5 и Xbox Series X
Предварительную информацию о стоимости новых игровых консолей опубликовал французский тематический сайт Xboxygen.
Goroday.ru вчера в 18:15
Армия и оружие
Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения
РИА Новости 02:57
Общество
Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора
Пашаев добавил, что Ефремов с первого дня после аварии говорил, что его судьба уже решена. Приговор артисту будет оглашен в суде 8 сентября.
РБК 04:29
Политика
Цукерберг предупредил о риске беспорядков после выборов в США
Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что после выборов президента США, назначенных на 3 ноября, в стране могут начаться беспорядки.
РБК 03:06
Авто
Honda и GM решили создать стратегический альянс в Северной Америке
Американский General Motors и японская Honda Motor приступили к созданию альянса, который будет работать на территории Северной Америки.
Тарантас Ньюс вчера в 02:22
Культура
Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с сервисом Netflix
Несколько дней назад принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт со стриминговым видеосервисом Netflix.
Bimru.ru вчера в 09:40
Политика
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru вчера в 11:10
Авто
Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»
На официальной странице УАЗа в соцсети "ВКонтакте" появилось фото необычной УАЗ "Буханки" новой генерации.
Новые автомобили вчера в 22:47
Политика
Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.
News.ru вчера в 15:23
Армия и оружие
Посол РФ назвал США виновными в нарушении ядерного сдерживания
США решили поставить на вооружение ракеты с ядерным зарядом малой мощности, тем самым нарушив глобальную архитектуру ядерного сдерживания - пояснил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Газета.Ru 02:23
Политика
Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
В целом же, по мнению спикера Госдумы, задача состоит в том, чтобы в законе, который предстоит принять, появились положения о полномочиях, членах Госсовета, форматах работы.
РИА Новости 04:56
Общество
В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc
В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере.
Газета.Ru 03:54
Политика
Трамп заявил, что у него нет доказательств отравления Навального
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов нет доказательств отравления Навального, однако в Америке не ставят под сомнение выводы Германии.
Реальное время 02:45
Политика
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний.
Ведомости вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини
Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала серию фотографий с отдыха Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@ kendalljenner) 3 Сен 2020 в 12:46 PDT Американская супермодель Кендалл Дженнер показала серию откровенных кадров с отдыха в своем Instagram.
АМИТЕЛ вчера в 11:11
Общество
Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса начинаются в Москве на следующей неделе, массовая вакцинация - не раньше конца 2020 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 03:41
Политика
В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»
Мерц отметил, что до недавнего времени он поддерживал продолжение строительства газопровода.
Evo-rus.com 02:03
Общество
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
Телеведущий Иван Ургант эфире "Первого канала" спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках и в сопровождении вооруженного сына Николая.
РИА Новости 04:26
Происшествия
В Приморье тайфун выбросил на мель арестованное судно из КНДР
В Находке из-за тайфуна "Майсак" выбросило на берег арестованное судно из Северной Кореи, сообщает учреждение по ГО и ЧС Приморского края.
Российская газета 04:19
Культура
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Церемонию прощания посетили несколько сотен человек, они проводили артиста в последний путь продолжительными аплодисментами.
Evo-rus.com 02:26
Здоровье
Врачи назвали специю долголетия для защиты от рака и болезней сердца
Evo-rus.com вчера в 14:35
Общество
Собянин не исключил осложнения ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице есть предпосылки по увеличению числа заболевших.
Коммерсантъ вчера в 04:59
Здоровье
Новосибирская прокуратура проверит отказавшиеся от прививок семьи
Региональный Минздрав совместно с прокуратурой проверит новосибирские семьи, отказывающиеся от вакцинации.
Atas.info вчера в 01:54
Происшествия
ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах
Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
Городовой вчера в 04:49
Происшествия
В Белгородской области погиб запертый в автомобиле ребенок-инвалид
В Белгородской области погиб запертый в автомобиле ребенок-инвалид. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону в пятницу, 4 сентября.
Известия вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Исхаков признал себя «ненормальным» из-за интимных проблем
Экономика сегодня 03:10
Происшествия
Уволился главврач курской больницы, где пациентка очнулась в морге
Главный врач Горшеченской центральной районной больницы (ЦРБ) в Курской области, в которой 81-летняя пациентка после операции очнулась в морге, решил уволиться.
Газета.Ru вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Ослабевшая Тамара Семина не может ходить самостоятельно
Evo-rus.com 04:10