Политика

Российская газетаРоссийская газетаКитай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу. Об этом говорится в заявлении китайского МИД, передает РИА Новости.
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Китай готовит санкции после принятия в США закона о Гонконге

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В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
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Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Наука

Апатия, а не депрессия является ранним признаком деменции

Ученые надеются провести более длительное исследование, чтобы лучше понять связь между апатией и деменцией.
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В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
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Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
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Путешествия

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов.
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В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
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Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

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Авторы экранизации Dragon’s Dogma показали первые кадры сериала и назвали дату его выхода

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