В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу. Об этом говорится в заявлении китайского МИД, передает РИА Новости.

Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

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