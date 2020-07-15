Политика
Российская газетаКитай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу. Об этом говорится в заявлении китайского МИД, передает РИА Новости.
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Китай в ответ на закон США о Гонконге введет санкции против американцев
Комсомольская правдавчера в 22:59
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Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
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Возможно, именно поэтому Поуп отказался от съемок четвертой части. Ранее звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
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Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
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Льготными автокредитами с начала года воспользовались 85 тысяч россиян
С начала 2020 года программой льготного автокредитования воспользовались более 85 тысяч жителей России.
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Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»
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За последние сутки в Тульской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Суд в Воронеже арестовал восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»
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Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
Общественная служба новостей вчера в 20:29
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»
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Округлый живот Кэти Перри заметили на пляже Малибу
Место было выбрано красивое – Малибу. При этом купальник певицы подчеркивал ее пышную грудь и округлый живот.
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