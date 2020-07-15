Политика

Российская газетаРоссийская газетаКитай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу. Об этом говорится в заявлении китайского МИД, передает РИА Новости.
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