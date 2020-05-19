Коронавирус
Экономика сегодняКитай ввел карантин в приграничной с Россией провинции
Строгие карантинные меры были введены в нескольких населенных пунктах, расположенных на границе с Китаем. Соответствующие меры связаны с выявлением 34 новых случаев COVID-19 в провинции Цзилинь. Карантин был возобновлен с понедельника в уезде Шулань, в котором проживают около 700 тысяч человек.
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Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны из-за выявления в регионе 34 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила газета South China Morning Post.ТАССвчера в 17:12
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СМИ: Китай ввел строгий карантин в граничащей с Россией провинции Цзилинь
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