Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны из-за выявления в регионе 34 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

с чего всё началось

Строгие карантинные меры были введены в нескольких населенных пунктах, расположенных на границе с Китаем. Соответствующие меры связаны с выявлением 34 новых случаев COVID-19 в провинции Цзилинь. Карантин был возобновлен с понедельника в уезде Шулань, в котором проживают около 700 тысяч человек.

Китай ввел карантин в приграничной с Россией провинции

Автоспорт Баттон: Если Бинотто искал пай-мальчика, он взял не того По мнению многих, Ferrari предпочла заключить контракт на 2021 год с Карлосом Сайнсом не только как с быстрым пилотом, но и как с гонщиком, который вряд ли создаст серьезную угрозу позициям нового лидера команды – Шарля Леклера.

Общество Министр труда дал прогноз по росту безработицы Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Россия движется по сценарию, согласно которому уровень зарегистрированной безработицы может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда – до 5,3 миллиона. 32

Шоу-бизнес Полина Гагарина рассталась с мужем Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета". 82

Общество В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости. 587

Политика Украинский олигарх рассказал о сговоре Зеленского и Порошенко Александр Онищенко, украинский олигарх, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в сговоре со своим предшественником Петром Порошенко.

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 329

Футбол Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 174

Общество «Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах Российские медики умирают чаще всех в мире Всего в России по официальным данным 2864 тысячи погибших от COVID-19 — самый низкий показатель среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев.

Экономика Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.

Общество Ректор МГИМО призвал повышать интеллектуальную конкуренцию в России Академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает необходимым повышать интеллектуальную конкуренцию в России с целью улучшения качества высшего образования и развития науки в стране.

Происшествия В Крыму задержали экс-полицейских за взяточничество Следком Крыма направил в суд дело против экс-сотрудников МВД по РК, обвиняемых в ряде правонарушений, передает пресс-служба ведомства.

Общество Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента. 44