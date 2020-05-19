Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняКитай ввел карантин в приграничной с Россией провинции

Строгие карантинные меры были введены в нескольких населенных пунктах, расположенных на границе с Китаем. Соответствующие меры связаны с выявлением 34 новых случаев COVID-19 в провинции Цзилинь. Карантин был возобновлен с понедельника в уезде Шулань, в котором проживают около 700 тысяч человек.
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с чего всё началось

СМИ: власти Китая ввели карантин в нескольких населенных пунктах провинции Цзилинь

Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны из-за выявления в регионе 34 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
ТАССвчера в 17:12

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СМИ: Китай ввел карантин в граничащих с Россией населенных пунктах

VSE42.RUвчера в 22:11

SCMP сообщила о введении властями КНР карантина в провинции Цзилинь

iReactorвчера в 21:25

Снова нездоровы: Китай возобновил строгий карантин у границы с Россией

РЕН ТВвчера в 21:18

СМИ: Китай ввел строгий карантин в граничащей с Россией провинции Цзилинь

Народные новостивчера в 20:41

В китайском Цзилине объявлен высокий уровень эпидемического риска

Большая Азиявчера в 18:08

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией

Российская газетавчера в 17:53

СМИ: власти Китая ввели карантин в нескольких населенных пунктах провинции Цзилинь

ТАССвчера в 17:12
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Автоспорт

Баттон: Если Бинотто искал пай-мальчика, он взял не того

По мнению многих, Ferrari предпочла заключить контракт на 2021 год с Карлосом Сайнсом не только как с быстрым пилотом, но и как с гонщиком, который вряд ли создаст серьезную угрозу позициям нового лидера команды – Шарля Леклера.
Motorsport.com Россия вчера в 13:01
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Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Общество

Министр труда дал прогноз по росту безработицы

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Россия движется по сценарию, согласно которому уровень зарегистрированной безработицы может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда – до 5,3 миллиона.
Интерфакс вчера в 17:44
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
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Общество

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прогнозирует обнищание россиян

Анатолий Чубайс, глава «Роснано», спрогнозировал падение уровня жизни в мировом масштабе.
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Происшествия

В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС вчера в 11:51
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Общество

Оценено влияние майских выходных на заболеваемость коронавирусом

Инфекционисты решили проанализировать, как длинные майские праздники повлияли на заболеваемость коронавирусом.
Live24 04:24
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Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
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Политика

Украинский олигарх рассказал о сговоре Зеленского и Порошенко

Александр Онищенко, украинский олигарх, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в сговоре со своим предшественником Петром Порошенко.
Телеканал 360° 04:59
Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Lenta.ru вчера в 05:20
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Игры

Dark Souls выпустили больше 27 миллионов экземпляров игры

NewInform 04:02
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Политика

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
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Футбол

Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам

Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.
Чемпионат 04:37
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Общество

«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах

Российские медики умирают чаще всех в мире Всего в России по официальным данным 2864 тысячи погибших от COVID-19 — самый низкий показатель среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев.
Весьма 04:20
Экономика

Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO

Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
Общество

Ректор МГИМО призвал повышать интеллектуальную конкуренцию в России

Академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает необходимым повышать интеллектуальную конкуренцию в России с целью улучшения качества высшего образования и развития науки в стране.
ТАСС 05:05
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Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Чемпионат вчера в 07:20
Происшествия

В Крыму задержали экс-полицейских за взяточничество

Следком Крыма направил в суд дело против экс-сотрудников МВД по РК, обвиняемых в ряде правонарушений, передает пресс-служба ведомства.
Аргументы и Факты - Крым 05:24
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Стал известен самый полезный продукт для сердца

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Общество

Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста

Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
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Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду

Naked Science вчера в 04:57
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Сонг: «Перешел в „Барселону“, чтобы стать миллионером»

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