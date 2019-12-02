Политика
ВедомостиКитай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге
Китай ввел санкции против США в ответ на принятие американскими властями законов по ситуации в Гонконге. Об этом заявила официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин, передает Reuters.
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Общество
Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»
Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10–15% китайского рынка газа, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Гаджеты
Стали известны модели смартфонов Samsung, которые получат Android 10
В течение 2020 года до 10 версии операционной системы Android будут обновлены 29 моделей устройств южнокорейской компании Samsung.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
Футбол
Слова Дзюбы о фашистах могут рассмотреть в комитете по этике РФС
Высказывание футболиста «Зенита» Артёма Дзюба про фанатов «Спартака» может рассмотреть комитет по этике Российского футбольного союза.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Футбол
Тедеско не удалили, теперь из-за Дзюбы удалят фанатов? Егоров и Зеленов спорят
В понедельник на YouTube-канале «СЭ» пройдет лайв с обозревателями Сергеем Егоровым и Дмитрием Зеленовым.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Политика
На Украине назвали условие перехода на прямые поставки газа из РФ
Киев даст согласие на прямые поставки газа из России в случае установлении на него политической цены, которая будет сформирована с учетом цен на европейском хабе, передает ТАСС, ссылаясь на заявление украинского министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.
Общество
Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год
Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга рассказал, как правильно проводить уходящий год и встретить наступающий 2020 год.
Происшествия
В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем
СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Происшествия
ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Наука
Ночные кошмары признали полезными для человека
Общество
Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР
Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
Футбол
Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020
Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Экономика
Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты
Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.