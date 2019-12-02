Политика
ТАССКитай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк приносят в больницу годовалую дочь Милу
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Футбол
Дзюба заявил о лающих и хрюкающих на матче «Зенита» со «Спартаком»
Форвард сборной России и «Зенита» Антем Дзюба прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком», заявив, что «пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», пишет Sport24.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Политика
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
Общество
Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Футбол
«Зенит» выпустил марки с изображением Лахта-центра и «Газпром Арены»
Марки посвящены современным достопримечательностям Северной столицы — многофункциональному комплексу «Лахта Центр» и стадиону «Газпром Арена».
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Армия и оружие
В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет
За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Происшествия
Трое подростков утонули в Брянской области
Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Общество
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
Экономика
В России упал индекс деловой активности в сфере услуг
В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг в России составил 45,6 пункта.
Политика
Украина претендует на «пару областей России»
По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк пообщался с журналистами на открытии ГУМ-катка
Фигурист Петр Чернышев вышел к журналистам, откатав шоу-программу на льду в честь открытия в центре столицы ГУМ-катка, сообщает издание «Дни.ру».
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Армия и оружие
США намерены профинансировать реформирование судебной системы в Сирии
Госдеп планирует выделить до $40 млн на реформирование судебной системы в Сирии.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.
Происшествия
В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок
Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
ВМФ России примет на вооружение пять новых кораблей до конца года
Пять новых кораблей поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года.
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.