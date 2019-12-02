Политика

ТАССТАССКитай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Китай ввел санкции в отношении США

ТАСС02:11

Китай ввел санкции в отношении США

Известия01:46

Китай ввел санкции против США за поддержку протестующих в Гонконге

Коммерсантъ02:02

Китай вводит санкции против США из-за Гонконга

Газета.Ru01:54

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

РБК01:51

Китай ввёл санкции в ответ на закон США по Гонконгу

RT на русском02:08

Китай ввел санкции против США из-за закона о Гонконге

РИА Новости02:37
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Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк приносят в больницу годовалую дочь Милу

Актуальные Новости 02:28
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Футбол

Дзюба заявил о лающих и хрюкающих на матче «Зенита» со «Спартаком»

Форвард сборной России и «Зенита» Антем Дзюба прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком», заявив, что «пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», пишет Sport24.
РБК 00:16
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
РИА Новости вчера в 18:50
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Футбол

«Зенит» выпустил марки с изображением Лахта-центра и «Газпром Арены»

Марки посвящены современным достопримечательностям Северной столицы — многофункциональному комплексу «Лахта Центр» и стадиону «Газпром Арена».
Gazeta.SPb вчера в 13:38
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат вчера в 16:16
Армия и оружие

В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет

За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Взгляд.ру вчера в 22:57
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня

РЕН ТВ 30 ноября в 21:56
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Экономика

В России упал индекс деловой активности в сфере услуг

В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг в России составил 45,6 пункта.
ГЛАС.RU 02:40
Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк пообщался с журналистами на открытии ГУМ-катка

Фигурист Петр Чернышев вышел к журналистам, откатав шоу-программу на льду в честь открытия в центре столицы ГУМ-катка, сообщает издание «Дни.ру».
Слово и Дело 01:35
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия вчера в 06:22
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Армия и оружие

США намерены профинансировать реформирование судебной системы в Сирии

Госдеп планирует выделить до $40 млн на реформирование судебной системы в Сирии.
RT на русском вчера в 23:00
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.
RT на русском 29 ноября в 16:58
Происшествия

В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок

Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:00
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Армия и оружие

ВМФ России примет на вооружение пять новых кораблей до конца года

Пять новых кораблей поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года.
Известия 30 ноября в 11:48
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 06:39
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru 30 ноября в 12:11
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