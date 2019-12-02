Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Общество Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».

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Происшествия Трое подростков утонули в Брянской области Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Общество ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.

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