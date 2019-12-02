Политика
ТАССКитай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Финансы
Курс доллара вырос до 64,35 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Певица вышла в свет в длинном черном платье с глубоким разрезом на спине и "дыркой" на бедре, что позволило зрителям разглядеть – белья на Насте нет.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
Политика
Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Политика
Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Экономика
Верфь «Звезда» сотрудничает с Samsung
В прошлом месяце верфь «Звезда», которая принадлежит консорциуму компаний «Роснефть» и Газпромбанк, и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries заключили соглашение на поставку комплектующих для пяти газовозов проекта «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.
Происшествия
Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра
View this post on Instagram Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае.
Гаджеты
Коммуникатор Cosmo вышел в продажу
Новинка вдохновлена КПК и коммуникаторами старой школы, таким как Psion.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Гаджеты
В декабре стартует производство iPhone SE2
В декабре компания Apple планирует развернуть производство новых смартфонов iPhone SE2, на что указывают инсайдеры из Китая.
Общество
Россияне оценили ситуацию в стране
Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты октябрьского опроса ВЦИОМ.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.