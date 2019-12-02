Политика

ТАССТАССКитай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Китай ввел санкции в отношении США

ТАСС02:11

Китай ввёл санкции в ответ на закон США по Гонконгу

RT на русском02:08

Китай ввел санкции против США за поддержку протестующих в Гонконге

Коммерсантъ02:02

Китай ввел санкции против США из-за закона о Гонконге

Газета.Ru03:59

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

РБК01:51

Китай ввел санкции в отношении США

Известия01:46

Китай призвал освободить финдиректора Huawei в годовщину задержания

РИА Новости03:31
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
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Российская газета 02:00
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
РБК 02:24
Политика

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
ТАСС 03:10
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости вчера в 11:40
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Интерфакс 03:48
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Ведомости вчера в 16:24
Экономика

Верфь «Звезда» сотрудничает с Samsung

В прошлом месяце верфь «Звезда», которая принадлежит консорциуму компаний «Роснефть» и Газпромбанк, и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries заключили соглашение на поставку комплектующих для пяти газовозов проекта «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.
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Происшествия

Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра

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Коммуникатор Cosmo вышел в продажу

Новинка вдохновлена КПК и коммуникаторами старой школы, таким как Psion.
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Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты октябрьского опроса ВЦИОМ.
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Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
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Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
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Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
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В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
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Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro

Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
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В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
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