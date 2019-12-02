Политика

ТАССТАССКитай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Китай ввел санкции против США из-за закона о Гонконге

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Китай ввел санкции против США за поддержку протестующих в Гонконге

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Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

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Китай ввел санкции в отношении США

Известия01:46

Китай призвал освободить финдиректора Huawei в годовщину задержания

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В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
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Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
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Газета.Ru 06:22
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Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Вместе с «заряженным» седаном представлен и соплатформенный бразильский хэтчбек Polo GTS, у такой «пятидверки» те же обновки, что и у Virtus, в том числе, и 150-сильный мотор.
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу перед матчем с «Зенитом»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
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Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
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Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
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В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии.
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Определились первые участники Матча Звезд КХЛ

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В Красноярском крае задержали подозреваемого в избиении врача

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«Лаборатория Касперского» предупредила об угрозе для банковских карт

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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
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Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
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В ГИБДД спрогнозировали рост уровня смертности на дорогах

Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.
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