Политика
ТАССКитай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Происшествия
В Москве спасли мальчика, который пытался помочь котенку
Энергетика
На Украине назвали условие перехода на прямые поставки газа из РФ
Киев даст согласие на прямые поставки газа из России в случае установлении на него политической цены, которая будет сформирована с учетом цен на европейском хабе, передает ТАСС, ссылаясь на заявление украинского министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.
Политика
Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Политика
Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний
Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Вместе с «заряженным» седаном представлен и соплатформенный бразильский хэтчбек Polo GTS, у такой «пятидверки» те же обновки, что и у Virtus, в том числе, и 150-сильный мотор.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу перед матчем с «Зенитом»
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице
Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Спорт
Россия согласилась с выводом WADA: муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу до передачи экспертам
Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнаружило, что муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений вносил изменения перед передачей базы в WADA.
Армия и оружие
Россия применяет в Сирии боевых роботов
В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии.
Общество
Эксперт рассказал о схемах мошенничества в «Черную пятницу»
Россияне за три дня распродаж "Черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем год назад, озвучил РИА Новости подсчеты президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Хоккей
Определились первые участники Матча Звезд КХЛ
Голосование болельщиков определило 12 первых участников ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ.
Происшествия
В Красноярском крае задержали подозреваемого в избиении врача
В городе Лесосибирске Красноярского края задержали подозреваемого в избиении врача-педиатра, шедшего на вызов к пациенту.
Технологии
«Лаборатория Касперского» предупредила об угрозе для банковских карт
IT-компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала вспышку активности вредоносного программного обеспечения, которая ставит под угрозу данные банковских карт, хранящихся в информационных системах отелей по всему миру.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост уровня смертности на дорогах
Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.
Наука