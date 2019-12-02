Политика

ТАССТАССКитай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Китай ввел санкции в отношении США

ТАСС02:11

Китай ввёл санкции в ответ на закон США по Гонконгу

RT на русском02:08

Китай ввел санкции против США из-за закона о Гонконге

Газета.Ru03:59

Китай ввел санкции против США за поддержку протестующих в Гонконге

Коммерсантъ02:02

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

РБК01:51

Китай ввел санкции в отношении США

Известия01:46

Китай ввел санкции в отношении США

РИА Новости02:43
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Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

РИА Новости 08:34
Политика

Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 09:02
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Футбол

Второго декабря «Краснодар» сыграет с «Тамбовом»

ФК «Краснодар» сыграет с ФК «Тамбов» второго декабря, сообщает пресс-служба клуба.
АиФ Краснодар 00:39
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости 04:17
Происшествия

В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
RT на русском 09:53
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Хайтек+ 03:11
Авто

В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Политика

Путин утвердил использование электрошокеров транспортной полицией

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает службам транспортной безопасности использовать электрошокеры.
Rambler News Service 09:07
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Политика

Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
RT на русском 10:03
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Шоу-бизнес

Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы

Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Bimru.ru 10:04
Экономика

Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора

Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
АБН 05:44
Происшествия

В Оренбурге на улице Терешковой рухнул мост

1743.ru 09:54
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
RT на русском 06:01
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал производителей лучше пшеничной муки на российском рынке.
Национальная служба новостей 00:58
Наука

В мозге нашли две цепи, отвечающие за суицид

MedikForum.ru 04:50
Общество

Киселев предложил РПЦ пересмотреть взгляды на суррогатное материнство

Дмитрий Киселев предложил РПЦ изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, а также призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.
VSE42.RU 04:16
Общество

Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
RT на русском 09:37
Спорт

СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
RT на русском 07:30
Политика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга по операциям бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан вернет РФ долг в размере 93,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
ПРАЙМ 10:01
Происшествия

Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток троим футбольным фанатам за мелкое хулиганство перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 09:53
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Армия и оружие

Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике

ФАН вчера в 23:51
Гаджеты

Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir

Представители AMD не скрывают намерения представить 7-нм мобильные процессоры в 2020 году, но основная часть информации об их возможных характеристиках поступает из неофициальных источников.
3DNews 01:55
Экономика

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
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