Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Политика Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Общество «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Политика Путин утвердил использование электрошокеров транспортной полицией Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает службам транспортной безопасности использовать электрошокеры.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Экономика Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал производителей лучше пшеничной муки на российском рынке.

Общество Киселев предложил РПЦ пересмотреть взгляды на суррогатное материнство Дмитрий Киселев предложил РПЦ изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, а также призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.

Спорт СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.

Политика Пакистан вернет России $93,5 млн долга по операциям бывшего СССР Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан вернет РФ долг в размере 93,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Происшествия Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток троим футбольным фанатам за мелкое хулиганство перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Гаджеты Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir Представители AMD не скрывают намерения представить 7-нм мобильные процессоры в 2020 году, но основная часть информации об их возможных характеристиках поступает из неофициальных источников.