Политика

ТАССТАССКитай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Китай ввел санкции в отношении США

ТАСС02:11

Китай ввёл санкции в ответ на закон США по Гонконгу

RT на русском02:08

Китай призвал освободить финдиректора Huawei в годовщину задержания

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Китай ввел санкции против США из-за закона о Гонконге

Газета.Ru03:59

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

РБК01:51

Китай ввел санкции в отношении США

Известия01:46

Китай ввел санкции против США за поддержку протестующих в Гонконге

Коммерсантъ02:02
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия

В Братске станция скорой проверит видео о «загуглившей» диагноз враче

В Instagram появилась видеозапись, где врач скорой помощи в городе Братске, приехавшая по вызову к грудному ребенку, пользуется для определения диагноза поисковой системой Google.
РИА Новости 05:31
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 03:48
Политика

Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Росбалт 04:50
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Автоновости дня вчера в 11:25
Политика

Захарова прокомментировала готовность Киева принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Происшествия

ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

РИА Новости 03:22
Экономика

Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России

Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
REGNUM 04:39
Происшествия

В Астраханском порту потушили пожар на иранском судне

Возгорание на иранском судне VAFA-2 (порт приписки - Исламская Республика Иран) в Астраханском южном порту полностью ликвидировали, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.
ТАСС 03:41
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс вчера в 14:53
Общество

В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
ТАСС вчера в 17:04
Общество

Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве

Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.
Ридус 00:08
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
РИА Новости 01:59
Происшествия

В квартире в центре Петербурга произошел пожар

В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.
ТАСС 05:32
Общество

В Крыму закрыли отель Софии Ротару

Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.
Примечания 04:51
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Музыка

На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак

На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Соловей.Инфо 04:44
Происшествия

Подозреваемые в расстреле 3-летнего сына депутата задержаны в Киеве

Полиция в Киеве задержала подозреваемых в стрельбе по машине депутата, в результате которой погиб его 3-летний сын.
РЕН ТВ 05:33
Политика

Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины

Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 05:15
Происшествия

В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка

Следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка в Екатеринбурге, сообщила в понедельник гособвинитель в ходе заседания суда по мере пресечения отцу убитого ребенка Ивану Казанцеву.
РИА Новости 05:10
Происшествия

На выплаты пострадавшим в аварии в Забайкалье потратят 25 млн рублей

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил полпредству взять на контроль ход расследования причин происшествия и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
EastRussia 01:40
Политика

Лавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Национальная служба новостей вчера в 07:22
Общество

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Экономика

Почему курс Bitcoin упадет до $2000. Положение криптовалюты ухудшилось

Если ситуация повторится, стоимость актива опустится до $2000. С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг.
РБК 05:25
Кино

Сериал «Ведьмак» превзошёл «Игру престолов», считают кинокритики

Neva.Today 03:43
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
МК-Спорт вчера в 10:24
Армия и оружие

В штабе ВСУ заявили о десятках потерь в рядах ополчения в Донбассе

Южный Федеральный 29 ноября в 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
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