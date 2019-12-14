Экономика
КоммерсантъКитай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
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Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Происшествия
Летевшего в Новосибирск пьяного дебошира привязали к креслу
Экипаж самолета, выполнявшего рейс Кисловодск-Новосибирск, был вынужден привязать к креслу пьяного дебошира.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии «продавщицей»
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Общество
Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Гаджеты
Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия
Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.
Футбол
ПСВ уволил ван Боммела с поста главного тренера
ПСВ объявил об отставке главного тренера команды Марка ван Боммела.
Политика
Китай сделал США представление после выдворения дипломатов КНР
Китайские власти сделали Соединённым Штатам представления из-за выдворения двух дипломатов КНР, сообщил официальный представитель МИДа республики Гэн Шуан.
Экономика
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
Политика
«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса
14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Происшествия
Противников мусоросжигательного завода задержали под Казанью
Полицейские задержали около 10 активистов под Казанью, где строят мусоросжигательный завод.
Интернет
Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов
Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Политика
Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского
Вопрос об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.
Авто
Opel объявил цены на кроссовер и минивэн в России
Компания Opel объявила старт приема заказов на свои автомобили в России.
Культура
Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского
Артисты студии «Квартал 95» спели на концерте песню, в которой напомнили президенту Владимиру Зеленскому о невыполненных обещаниях.
Шоу-бизнес
Ультракороткое платье Алсу обсуждают в Сети
Алсу предстала в необычном образе, который состоял из экстремально короткого платья, расшитого пайетками.
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Политика
Франция надеется, что договор по транзиту российского газа через Украину в Европу будет подписан до конца 2019 года
Франция надеется, что договор по транзиту российского газа через Украину в Европу будет подписан до конца 2019 года.