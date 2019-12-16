Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось
«16 декабря 2019 года в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 миллиарда китайских юаней», — сказано в сообщении на сайте
 Минфина Белоруссии.
Телеканал 360°16 декабря в 02:46

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Взгляд.рувчера в 00:26

Лукашенко разменял российские деньги на китайские

Национальная служба новостей16 декабря в 11:50

Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита на сумму около $500 млн

ТАСС16 декабря в 01:47

Минск получил кредит у Китая на 3,5 млрд юаней

Российская газета16 декабря в 03:04

Белоруссия взяла кредит у Китая на сумму около $500 млн

Телеканал 360°16 декабря в 02:46

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБК16 декабря в 02:31

Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Коммерсантъ16 декабря в 03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 19:26, Ашберн

Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

КП - Беларусь16 декабря в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 12:20
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0

Российская газета 16:17
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru 06:30
Шоу-бизнес

«Особенная» дочь телеведущей Зейналовой вышла на сцену

Телеведущая Светлана Зейналова в своем инстаграме рассказала подписчикам об успешном выступлении на сцене "особенной".
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру вчера в 14:45
Политика

Депутаты Верховной рады подрались на заседании аграрного комитета

Как сообщает издание "Левый берег", депутаты Верховной рады устроили потасовку во время заседания аграрного комитета парламента.
Московский Комсомолец 18:55
Происшествия

По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов

Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Известия 04:41
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня 16 декабря в 03:20
Политика

В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:48
Политика

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны.
РИА Новости 13:38
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Футбол

В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
REGNUM 05:35
Кино

Первые кадры нового «Билла и Теда» с Киану Ривзом появились в Сети

VSE42.RU 04:35
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Lenta.ru 08:55
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Гаджеты

В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor

В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
ToDay News Ufa 16 декабря в 13:47
Общество

Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

Дни24 16:05
Общество

В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании

В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
RT на русском 18:59
Культура

Мединский хочет внести фильм о декабристах в школьную программу

Культуромания 15:08
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Общество

МИД Японии потребовал от РФ освободить задержанные пограничниками суда

Пять японских рыболовецких судов, которые были задержаны для досмотра российскими пограничниками в акватории Курильских островов, должны быть освобождены.
REGNUM вчера в 21:55
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета 00:41
Армия и оружие

Около 200 боевиков атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

Вести.Ru 15:46
Политика

В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС

Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 11:34
Авто

Tesla продала больше Model 3, чем BMW серий 2, 3, 4, 5, 7 и 8

По оценкам статистики с января по ноябрь 2019 года в США было продано 127 836 электромобилей Tesla Model 3, что делает их девятым из самых продаваемых легковых автомобилей на рынке.
CARakoom.com 04:22
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Футбол

Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне

Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Советский спорт 09:08
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Экономика

За пять лет цены на новые автомобили в России выросли на 54%

По прогнозу директора Автостата Сергея Целикова, в 2020 году цены на новые автомобили в России вырастут еще на 5-7%.
Znak.com 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное