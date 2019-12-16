с чего всё началось

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.

Политика Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Общество Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей «Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.

Политика Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.

Политика Палата представителей США объявила Трампу импичмент Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.

Политика Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

Политика Эксперт оценил заявление эстонского министра о «военном карлике» Германии Неслучайно, Консервативную народную партию (EKRE), главой которой является Март Хельме, а замом руководителя – его сын, сравнивают с российской ЛДПР, чей лидер также отличается яркими высказываниями, добавил эксперт.

Общество В России ожидается резкое сокращение производства шампанского Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.