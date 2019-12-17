Экономика
КоммерсантъКитай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБКвчера в 02:31
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Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией
КП - Беларусьвчера в 07:46
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В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
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Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
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Экономика
Три лучших аналитика предсказывают рост курса доллара
К середине 2020 года курс доллара может заметно вырасти, полагает валютный стратег Rabobank Джейн Фоли, которая наиболее точно предсказывала динамику американской валюты во 2 квартале.
Технологии
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Футбол
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Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в ближайшем будущем продлит контракт с сине-бело-голубыми.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
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Экономика
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