с чего всё началось

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной опроверг информацию о расставании с певицей Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг певицы Полины Гагариной, опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram скриншот статьи, в которой говорится о том, что артистка ушла от него к шоумену Евгению Бондаренко.

Политика Зеленский заговорил на азербайджанском языке в Баку Смотреть с 15 мин 13 сек Свою речь в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку Зеленский начал с приветствия на азербайджанском "Günortaniz xeyir", что в переводе означает "Добрый день".

Общество Шведскую журналистку поразило, что в России детей водят в театр Корреспондент шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен представила материал, в котором с удивлением заметила, что детям в России с ранних лет прививают любовь к классической музыке и балету и они с удовольствием посещают такие мероприятия.

Политика «Нафтогаз» опроверг данные о предварительном соглашении с «Газпромом» Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил о том, что стороны достигли предварительного соглашения по транзиту газа через Украину.

Политика В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.

Космос Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года Ученые со всего мира изучают космическое пространство, ну, а обычным людям можно прикоснуться к тайне, хотя бы взглянув на нее со стороны.

Космос Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой Падалка добавил, что между космосом и туристической индустрией есть объединяющие факторы, потому что туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и тем самым "улучшает мир".

Культура Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате Uznayvse.ru напоминает, что музыкальный фильм «Тот самый концерт» был снят в ходе подготовки концерта Аллы Пугачёвой в честь её 70-летия.

Происшествия Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова Адвокат Александр Почуев заявил, что московские медики должны к концу 2019 года завершить проверку на вменяемость историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.