Экономика
КоммерсантъКитай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБКвчера в 02:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 11:25, Ашберн
Показать все источники
Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией
КП - Беларусьвчера в 07:46
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 11:25, Ашберн
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг информацию о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг певицы Полины Гагариной, опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram скриншот статьи, в которой говорится о том, что артистка ушла от него к шоумену Евгению Бондаренко.
Происшествия
Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Политика
Зеленский заговорил на азербайджанском языке в Баку
Смотреть с 15 мин 13 сек Свою речь в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку Зеленский начал с приветствия на азербайджанском "Günortaniz xeyir", что в переводе означает "Добрый день".
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Общество
Шведскую журналистку поразило, что в России детей водят в театр
Корреспондент шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен представила материал, в котором с удивлением заметила, что детям в России с ранних лет прививают любовь к классической музыке и балету и они с удовольствием посещают такие мероприятия.
Музыка
Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве
Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Политика
«Нафтогаз» опроверг данные о предварительном соглашении с «Газпромом»
Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил о том, что стороны достигли предварительного соглашения по транзиту газа через Украину.
Армия и оружие
Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
Сотрудник Нацгвардии Украины погиб, подорвавшись на минно-взрывном устройстве у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Политика
Орешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики
Министр экономического развития России Максим Орешкин считает полезной для экономики идею отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.
Политика
В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США
Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами.
Космос
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года
Ученые со всего мира изучают космическое пространство, ну, а обычным людям можно прикоснуться к тайне, хотя бы взглянув на нее со стороны.
Игры
В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI
На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
Космос
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка добавил, что между космосом и туристической индустрией есть объединяющие факторы, потому что туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и тем самым "улучшает мир".
Армия и оружие
Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ
Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
Культура
Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Uznayvse.ru напоминает, что музыкальный фильм «Тот самый концерт» был снят в ходе подготовки концерта Аллы Пугачёвой в честь её 70-летия.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Происшествия
Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова
Адвокат Александр Почуев заявил, что московские медики должны к концу 2019 года завершить проверку на вменяемость историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.
Общество
«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи
Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути.
Здоровье
Исаев рассказал, какие законопроекты были в центре внимания «Единой России» в осеннюю сессию
Первый замглавы «Единой России» Андрей Исаев заявил, что в период осенней сессии удалось принять ряд важных решений, которые были направлены, в частности, на защиту прав обманутых дольщиков и трудовых прав граждан.
Игры
В Final Fantasy XIV Online зарегистрировалось более 18 миллионов игроков
Компания Square Enix объявила о том, что в Final Fantasy XIV Online зарегистрировалось более 18 миллионов пользователей по всему миру.
Общество
Россиян ждут восемь коротких рабочих недель в 2020 году
В Роструде напомнили, что в 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель.
Политика
В Конгрессе обнародовали полный доклад по импичменту Трампу
Полный текст доклада по импичменту президенту США Дональду Трампу опубликовал 16 декабря Комитет по судебным делам палаты представителей Конгресса США.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.