Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
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В сообщении Минфина Белоруссии отмечается
, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.
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