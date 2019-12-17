Экономика
КоммерсантъКитай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБКвчера в 02:31
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Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией
КП - Беларусьвчера в 07:46
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