с чего всё началось

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.

Общество Посол Британии рассказал о жизни Скрипалей после отравления Британский посол в Москве Лори Бристоу рассказал, что отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и под охраной правительства Британии.

Армия и оружие Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация» Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.

Политика Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом В случае принятия Верховной радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими.

Происшествия Названа причина пожара в колледже в Одессе Согласно первичному заключению Госслужбы Украины по ЧС, пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов, сообщил начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Политика Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2» Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

Наука Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи "Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной опроверг информацию о расставании с певицей Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг певицы Полины Гагариной, опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram скриншот статьи, в которой говорится о том, что артистка ушла от него к шоумену Евгению Бондаренко.

Космос Астрономы получили беспрецедентные изображения центра Млечного Пути «Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Политика На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Гаджеты Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01 Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.